Прощай Арарат: Крупный поставщик алкоголя собирается закрыть свои представительства в России

В свет попала информация, обеспокоившая многих любителей крепких напитков.Фото: freepik.com.

В последнее время вокруг алкогольного рынка России царит неспокойная атмосфера. То тут, то там мелькают новости о планах очередной иностранной компании ограничить ввоз товаров, прекратить инвестиции, а то и вовсе уйти с российского рынка. Кто-то свои обещания сдержал, кто-то находится в раздумьях, а кто-то и вовсе пускает пыль в глаза.

Недавно в свет попала информация, заставившая обеспокоиться многих любителей крепких напитков. Якобы владеющий брендами Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, Ararat алкогольный концерн Pernod Ricard готовится к закрытию представительства в России. И похоже не только на словах. Например, гендиректор местной структуры АО «П.Р.Русь» Лоран Пийе перешел в другой регион, а новым главой и куратором прекращения бизнеса с 8 августа стал Игнатий Аракелян - экс-министр сельского хозяйства Армении и руководитель Ереванского коньячного завода (ЕКЗ), входящего в концерн.

Как сообщает «Коммерсант», прежний начальник российского представительства концерна уже перешел на новую должность в другом регионе. По словам нового смотрителя, сейчас в дочерней компании останавливают все работы, большинство работников распущено, а последние уйдут до конца августа. Среди самых знаменитых марок компании в России можно назвать бренды Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, Beefeater, Absolut, Olmeca, Ararat и другие. По некоторым данным, в 2020-2021 годах компания импортировала примерно по 14 миллионов литров крепкого спиртного в Россию без учета Ararat. По имеющимся у «Ъ» данным, после начала событий 2022 года цифра упала до 6,95 миллионов литров. А в мае 2023-го руководство и вовсе заявило о прекращении поставок в Россию всех международных брендов. По их словам, главная причина закрытия представительства - давление на компанию за границей.

- На потенциальный уход этого игрока указывают и прямые факторы, такие как сокращения штата - в частности в нашу компанию перешло несколько сильных профессионалов, и косвенные - торговые и ресторанные сети начинают выводить пакет вышеуказанной компании с полок и из карт и заменять его на продукцию других операторов рынка, - считает президент компании LADOGA Вениамин Грабар.

Неужели на этом все и закончится? Не совсем. По словам директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, главные алкогольные бренды концерна все же останутся благодаря параллельному импорту. Действительно, прямой ввоз от поставщика ушел в прошлое, однако люди продолжают знать и любить знаменитые марки, а где есть спрос, там будет и предложение.

Кроме того, сейчас в стране растет ввоз других марок крепкого алкоголя. Президент компании LADOGA отметил, что к концу 2023 года планируется в 3 раза увеличить объем поставок коньяков из Армении и Дагестана. Суммарный объем ввоза коньяка из Армении составит 500 000 бутылок. Также начался импорт коньяков из Грузии - до конца года в Россию поставят 100 000 бутылок.