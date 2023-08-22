Айвазовский у залива и Шишкин в Юнтоловском заповеднике: Как бы выглядели петербургские ЖК, если бы их строили по мотивам произведений известных художников

Как бы выглядели петербургские ЖК, если бы их строили по мотивам произведений известных художников. Рендер: Группа Аквилон.

Каждый год в Петербурге сдается несколько миллионов квадратных метров жилья. Застройщики хотят удивить не только качеством самих домов, но и комфортными условиями. Для этого создаются целые ансамбли, с парковыми зонами и единым стилем. Над тем, как будут выглядеть будущие микрорайоны, работает целая армия дизайнеров.

А что если бы к оформлению приложили руку известные художники? Ни слова больше. Эту безумную идею может осуществить только искусственный интеллект. Нарисовать петербургские ЖК помогла нейросеть Midjourney. Смотрите, что у нас получилось.

«Аквилон ZALIVE»

Жилой комплекс «Аквилон ZALIVE» построен, пожалуй, для самых романтичных петербуржцев. Почему? А все потому, что он находится на намыве Васильевского острова, практически на берегу Финского залива. Закаты у моря для жильцов этих домов совсем не мечта с открытки, а реальность. Любоваться ими можно прямо из окна. Фасады зданий тоже обыграны в морских оттенках.

ЖК «Аквилон ZALIVE». Нейросеть Midjourney/Юлия Сталина.

Кто как не Айвазовский ассоциируется с морем. Поэтому нам даже не пришлось ничего придумывать. Нейросеть показала, как мог бы выглядеть ЖК, если бы макет домов рисовал известный живописец. За основу мы взяли его картину «Закат на море».

«Аквилон Leaves»

«Аквилон Leaves» располагается в Московском районе Петербурга. В шаговой доступности - остановки общественного транспорта, торговые комплексы, гипермаркеты и другая коммерческая и социальная инфраструктура. В 15 минутах ходьбы станция метро «Звездная». В общем, все для жизни есть. Но помимо всего этого комплекс будет благоустроен большим количеством зелени.

ЖК «Аквилон Leaves». Нейросеть Midjourney/Юлия Сталина.

Искусственный интеллект изобразил «Аквилон Leaves» в стиле работ Исаака Левитана, художника, который является эталоном отечественной пейзажной живописи.

«Аквилон All in 3.0»

Следующий наш эксперимент с жилым комплексом комфорт-класса, который расположен в поселке Шушары. «Аквилон All in 3.0» – место для настоящих ценителей уюта и уединения от городской суеты. В нем есть квартиры с разумными планировками, умными системами управления домом inHOME и комфортным благоустроенным двором с беседками, детскими площадками и спортивными зонами для всей семьи.

ЖК «Аквилон All in 3.0». Нейросеть Midjourney/Юлия Сталина.

Этот ЖК искусственный интеллект нарисовал в стиле картины «Цветущий сад» Казимира Малевича. Хотели бы в таком жить?

«Аквилон Stories»

ЖК находится в Кудрово. Современные планировки, инфраструктура, наличие всех необходимых магазинов рядом. А еще в «Аквилон Stories» сделан акцент на экологичность: велопарковки, специальные боксы для сортировки мусора. Во дворе, пожалуй, одно из самых любимых зон местных – экопарк. Он протекает по всей территории, как большая «зеленая река». Пешеходная аллея, проходящая сквозь парк, нанизывает на себя все дворовые зоны и соединяет их воедино. Главной отсылкой к образу поля стали акцентные группы многолетних злаковых растений и луговых трав.

ЖК «Аквилон Stories». Нейросеть Midjourney/Юлия Сталина.

Представили себе картину: люди, сидящие на зеленой траве, а вокруг деревья? Совсем как с полотна Ильи Репина.

«FoRest Аквилон»

Данный комплекс находится вблизи Юнтоловского заказника в Приморском районе Петербурга. По задумке дизайнеров Юнтоловский лесопарк как будто «прорастет» внутрь комплекса «FoRest Аквилон», создавая гармоничное единение цивилизации и природы.У жителей будет экопарк во дворе.

ЖК «FoRest Аквилон». Нейросеть Midjourney/Юлия Сталина.

Какой же художник так изящно рисовал лес? Без вопросов, это Иван Шишкин.

Tesoro by Akvilon

Изящность, роскошь и аристократизм сочетает в себе жилой комплекс Tesoro by Akvilon. Неспроста, ведь он находится в историческом центре Петербурга – в Петроградском районе.

ЖК Tesoro by Akvilon. Нейросеть Midjourney/Юлия Сталина.

В нейросети мы решили пофантазировать и изобразить дом в стиле картины «Итальянский полдень» Карла Брюллова. Кстати, очень символично. Ведь художник родился и творил в Северной столице, но вдохновение искал в итальянских городах.

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