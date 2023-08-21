Санкт-Петербург вошел в тройку лидеров по доле выдачи IT-ипотеки Сбера в июле — исследование Домклик

Санкт-Петербург вошел в тройку лидеров по доле выдачи IT-ипотеки Сбера в июле. Фото: freepik.com.

По данным аналитиков Домклик, Санкт-Петербург занял второе место среди регионов РФ по доле выдачи «Ипотеки для IT» Сбера в июле 2023 года, достигнув 3%. На первом месте расположилась Москва (5,5%).

При этом, если с апреля по июнь доля программы «Ипотека для IT» в общем числе выдач Сбера практически не менялась и cохранялась на уровне 1,1%, то в июле она достигла наибольшего значения в 2023 году—1,4%.

Изображение: пресс-служба Сбербанка.

Согласно данным Домклик, спрос на льготные ипотечные программы Сбера бьёт рекорды третий месяц подряд: в июле количество выдач составило 48,6 тыс. (+17,1% с июня). Доля льготной ипотеки в общем числе выдач также выросла и достигла 42,1%.

За июль число сделок по «Господдержке» возросло на 19,7%, по «Семейной ипотеке» — на 13,6%, по «Ипотеке для IT» — на 31,1%.

Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу:

«Рост востребованности льготной ипотеки в июле можно объяснитьнесколькими причинами. Во-первых, Сбер предложил заёмщикам скидки по льготным программам на рынке новостроек. Второе – увеличение ключевой ставки ЦБ сделало менее выгодным оформление жилищных кредитов на вторичном рынке и перенаправило спрос на первичный, где льготная ипотека покрывает более 90% сделок. Также, с июня СМИ писали о скором завершении льготной ипотеки, поскольку лимиты по госпрограммам практически исчерпаны, — это тоже стимулировало спрос. Однако вопреки слухам Правительство РФ продолжит поддерживать льготные программы».

Начиная с мая «Господдержка» лидирует по доле выданных кредитов в общем числе выдач: в июле этот показатель достиг наивысшего значения в 2023 году—20,3%. Таким образом, каждая пятая ипотека в Сбере в июле выдавалась по программе «Господдержка».

Доля «Семейной ипотеки» в июле также достигла максимальной в 2023 году величины и составила 17,8%. Наибольший прирост доли сделок по этой программе в СЗФО наблюдается в Республике Коми (+5,7).

В конце июня Сбер возобновил приём заявок по «Сельской ипотеке». В июле доля выдач по этой программе составила 0,4%. Реклама.