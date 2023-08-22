Петербуржцам покажут легендарные исторические поезда

Петербуржцы и гости города смогут увидеть в движении легендарные исторические локомотивы. Фото: АО «Издательский дом «Гудок».

Хотите получить хорошее настроение и яркие эмоции? Приходите на День открытых дорог - семейный праздник с творческими мастер-классами, лекциями и викторинами, который пройдет 26 и 27 августа в Музее железных дорог России. Рассказываем, что интересного приготовили петербуржцам и гостям города железнодорожники.

На празднике можно не только смотреть на поезда, но и побывать в кабине машиниста. Фото: АО «Издательский дом «Гудок».

ИСТОРИЯ В ДВИЖЕНИИ

Главным событием Дня открытых дорог станет динамический показ железнодорожной техники. Впервые жители и гости Санкт-Петербурга смогут увидеть в движении легендарные исторические локомотивы! Это действующий паровоз XIX века серии «Ь», уникальный раритет «Овечка» 1905 года выпуска, «Феликс Дзержинский», СО-18, «Серго Орджоникидзе», и знаменитый паровоз серии Л - «Лебедянка». Даже если вам мало о чем говорят эти названия, на празднике обязательно расскажут, чем знамениты и уникальны эти локомотивы. Любителям новой истории понравится пассажирский паровоз серии П36 и самый мощный пассажирский локомотив в мире на период его производства ЧС6.

Динамический показ железнодорожной техники никого не оставит равнодушным. Фото: АО «Издательский дом «Гудок».

УМНЫЕ ИГРЫ

Самых юных гостей Дня открытых дорог ждут игры и развлечения. Можно поучаствовать в викторине и получить призы, побывать на творческих мастер-классах или заняться рисованием - каждый ребенок найдет занятие по своим интересам. С одной стороны, игра, а с другой - знакомство с безопасностью на железной дороге в увлекательном формате. А всем, кто интересуется историей железных дорог, расскажут, кто и как строил железную дорогу и поезда. Алексей Борисович Вульфов, председатель Общества любителей железных дорог, журналист и писатель прочтет серию лекций, посвященных паровозо- и вагоностроению в России, а также расскажет о выдающихся инженерах-путейцах.

День открытых дорог включает в себя выстовочную экспозицию из более 70 новинок железнодорожной техники, посетить которую сможет каждый желающий.

Маленьких гостей семейного праздника ждут творческие мастер-классы. Фото: АО «Издательский дом «Гудок».

НЕ ПРОПУСТИ!

Семейный праздник День открытых дорог состоится 26 и 27 августа в Музее железных дорог России по адресу: Библиотечный переулок, 4. Условия и стоимость посещения можно узнать на официальном сайте.

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