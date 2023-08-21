Депутат Крупник из Петербурга предложил не ходить на работу 1 сентября из-за участия в линейках

Депутат предложил не ходить на работу 1 сентября из-за участия в линейках. Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутат из Петербурга Павел Крупник обратился в Министерство труда с новой инициативой. Он предложил разрешить работающим родителям официально и без штрафов пропускать рабочий день из-за линейки 1-го сентября. По его мнению, быть вместе и участвовать в важнейших событиях жизни отпрысков – законное право. О том, что уже сделано для принятия подобного проекта, он рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда Санкт-Петербург».

– Надеюсь, что к следующему году успеем точно принять инициативу. Более того, если в такое непростое время, у жителей города есть желание и возможность иметь несколько детей, нужно давать отгул не на два или три часа, а на весь день, – добавил чиновник в беседе с радиоведущими.

Павел Крупник предложил дать родителям право отгула из-за сентябрьской линейки. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Он уточнил, что такая мера должна касаться обоих родителей: маленькому и новоиспеченному школьнику важно вступать в новый этап жизни, чувствуя крепкую родительскую опору. Депутат ЗакСа также добавил, что подобное правило допустимо и во время школьных выпускных. Предложение прокомментировал юрист spb.kp.ru Андрей Воробьев.

– Принимать поправку будут долго. Сегодня все решается волей работодателя: он просто по-человечески может отпустить специалиста на линейку. Такая практика уже работает несколько лет, – рассказал эксперт в прямом эфире.

Он также уточнил, что работник может написать заявление о необходимости отгула. И штрафа не последует. Либо же внести соответствующий пункт в коллективный договор профсоюза.