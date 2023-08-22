«Пряталась от молний и засыпала на ходу»: Восьмикласснице из Петербурга удалось зайти на Эльбрус в экстремальных условиях

Восьмиклассница из Петербурга во второй раз покорила вершину Эльбруса. Фото: vk.com/v.fomina2022

Эльбрус – 5 642 метра горного безумия с непредсказуемой погодой и завораживающими видами. Самая высокая точка России и Европы, манящая тысячи туристов. И именно эта вершина покорилась простой 14-летней девочке из Петербурга Валерии Фоминой. Причем, во второй раз. Впервые она забралась туда в 12 лет. Но тогда был штиль, а небо – ясное. А сейчас, 11 августа, подросток была на грани, чтобы сдаться. Шквальный ветер сшибал с ног, мороз бил по щекам, а молнии сверкали под ногами и над головой. Валерия и ее отец Николай рассказали spb.kp.ru, как они буквально спали на ходу, но все-таки покорили Эльбрус.

«Влюбилась в горы с первого взгляда»

Валерия только пойдет в восьмой класс, но уже на ты с горным туризмом. У девочки хороший спортивный «багаж» - она занималась художественной гимнастикой, а сейчас освоила коньки. Выносливость и сила у нее есть. А желания покорять новые высоты еще больше.

При первом восхождении, когда Валерии было 12 лет, погода была идеальной. Фото: vk.com/v.fomina2022

- Я влюбилась в горы с первого взгляда, когда папа пригласил меня в Приэльбрусье в 12 лет, - рассказала Валерия. – Но первое мое восхождение было на западную вершину, 5 642 метра. А вторую, восточную, мы покорили неделю назад. Она чуть ниже, 5 621 метр.

Друзья, одноклассники и мама с бабушкой переживали за Валерию.

- Все не верили. А когда все случилось, то восхищались и говорили: «Ого!». А мой тренер просто в шоке, - смеется Валерия. - Но у меня хорошая команда. И со мной всегда мои любимые мягкие игрушки. Это эльф Добби из «Гарри Поттера» и поросенок Пиг. Рюкзак всегда нес папа, и он ругался, объясняя, что это лишний вес. Но я не могу их не взять. Это мои талисманы!

С собой у Валерии всегда талисманы - эльф Добби и поросенок Пиг. Фото: предоставлено "КП"

Николай и Валерия попали в группу из восьми человек, в которой трое были бывалыми альпинистами и сотрудниками МЧС. Они 10 дней находились в Приэльбрусье на разных высотах и в штурмовом лагере на 3,8 тысячи метров, выбираясь в небольшие походы вверх и вниз по горе. Это было необходимо для акклиматизации. Чтобы мышцы привыкли, да и легкие дышали свободно. Наконец, 11-го числа начался подъем, который продлился 13 часов.

- Внезапно погода начала портиться. И улучшения не предвиделось. Мы решили идти, пока не началось еще что похуже, - сказал отец девочки Николай.

Валерия не собирается останавливаться на двух восхождениях. Фото: vk.com/v.fomina2022

«Да куда вы, я не готова здесь умереть!»

- В один момент началась метель. Коммерческая группа, которая шла недалеко от нас, развернулась и пошла вниз, - вспоминает Валерия. – Я немного испугалась: «Да куда вы собрались, я не готова здесь умереть! Мне всего лишь 14 лет! Но я сказала это в шутку. Дальше слегка распогодилось, ветер стих. И меня поддержали взрослые из моей команды.

Однако приключения альпинистов-любителей только начались. Сначала им пришлось прятаться от молний.

- Мы скрывались за камнями. Боялись, что придется снять все металлическое снаряжение. Разряды летали сверху и снизу, но нас не задело. Хотя мы находились в толще облаков, - делится Николай Фомин.

Валерия с папой Николаем перед вторым восхождением на Эльбрус. Фото: vk.com/kolenkaf

Дальше поднялся ветер. Видимость стала почти нулевой.

- У нас все мужики были под таким серьезным ударом, - признается отец 14-летней покорительницы Эльбруса. – Ветер отнял все силы. Спали на ходу. Делали несколько шагов вверх. Затем останавливались на 7-10 секунд, опираясь на палку. И невольно засыпали, и даже как будто видели сон за эти секунды.

Взрослым было тяжело, да и Валерии не легче.

- У меня раньше не было проявлений горной болезни. Я всегда хорошо себя чувствовала, - уверяет подросток. – Но здесь, перед рассветом, я прямо засыпала. Каждый шаг заставляла себя идти. И на остановках каждый раз засыпала, опираясь на палки. Это было неожиданно.

В совокупности группа отдыхала около 40 минут во время 13-часового восхождения. В это время они пили очень сладкий чай и ели тонизирующие продукты.

Прятки от ветра, холода и молний. Фото: vk.com/kolenkaf

«Все были вымотаны»

На северной вершине Эльбруса группа не задержалась.

- Все были уставшие, вымотаны. Понимали, что впереди жизненно важный спуск - объясняет Николай Фомин. – Мы провели на вершине меньше 10 минут. Прыгнули за камень, чтобы скрыться от ветра. У многих не работали телефоны. Мой не включался, потому что не считывался отпечаток пальца. А у Валерии все легко заработало – она одна из немногих, кто достал камеру и снял все на память.

Спуск был не легче, но до лагеря все добрались живыми и здоровыми. Валерия тут же позвонила маме и бабушке, чтобы успокоить их.

- Трудно описать, насколько это был тяжелый поход. Слов не подобрать, - говорит девочка. – Но я не пожалела ни разу.

Фотография дочери с отцом на вершине Эльбруса после схватки с вихрями и молниями. Фото: vk.com/kolenkaf

По словам отца подростка-героя, у них есть мечты о новых вершинах.

- Следующая цель – пик Ленина в Кыргызстане. Там вершина чуть выше, семитысячник. Но это другой бюджет, потребуется больше времени на подготовку, - добавляет Николай.

- И они девушек брать не хотят, - кричит в телефонную трубку Валерия. – Буду уговаривать!

Мнение эксперта

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- Я не думаю, что взрослые опытные люди поступили бы безответственно и взяли бы с собой ребенка, если она не была бы готова к таким нагрузкам. Они грамотно прошли акклиматизацию. За 10 дней кровь адаптируется к таким высотам. Все, что пережила девочка, было ожидаемо. Это переживает любой. Потому что происходит гипоксия мозга, кислорода становится меньше. Огромные физические затраты, тем более с таким ветром. И да, их условия были на грани запрета маршрута. Если бы заснули на льду, то замерзли бы. Все зависело от опыта ведущих и выносливости ведомых. Раз дошли до вершины, значит, все были упертые и здоровые. А девочка – молодец. С каждым восхождением ей будет легче.

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