Клиенты Tele2 могут купить Infinix за полцены. Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2 и международная технологическая компания Infinix предлагают клиентам приобрести по выгодной цене комплект, в который входит смартфон вендора, страховка гаджета, мультиподписка Mixx бесплатнона три месяца и SIM-карта. Предложение актуально для родителей, которые подбирают недорогой и качественный гаджет для ребенка перед началом учебного года. По итогам второго квартала 2023 года Infinix входит в топ-вендоров смартфонов по продажам в штуках на российском рынке. В розничной сети Tele2 продажи устройств вендора выросли в апреле-июне в 9 раз год к году.

Предложение запускается специально в сезон подготовки к началу учебного года. Родители могут купить недорогой и качественный гаджет для детей со скидкой, подключить им оптимальный тариф и цифровые сервисы в рамках Mixx, а также не волноваться о защите телефона. Страховка особенно пригодится при использовании гаджета детьми, так как они часто роняют устройства или теряют смартфон в результате кражи.

При приобретении комплекта со смартфоном Infinix по акции «Комбо» клиенты получат скидку 50% от его розничной цены. Она распространяется на пять востребованных моделей Infinix: SMART7 Plus 3/64, Infinix HOT 30i 4/128Gb, Infinix HOT 30 8/128Gb, NOTE 30i 8/256, NOTE 30 8/256. Остальные гаджеты Infinix можно купить со скидкой до 35% в рамках акции.

Комплект «Комбо» включает оплату услуг связи на три месяца и впервые – мультиподписку Mixx со 100%-й скидкой на тот же период. Mixx позволяет клиенту пользоваться онлайн-кинотеатрами, музыкальным стриминговым сервисом, скидками на образовательные платформы и покупки, а также включает 50 Гб трафика в дополнение к пакету тарифа.

Уже традиционная для комплекта страховка покрывает различные риски: поломку гаджета, заливание жидкостью, пожар и кражу. Страховка будет действовать в течение 24 месяцев. Ее стоимость рассчитывается исходя из цены устройства.

Чтобы воспользоваться специальным предложением, клиенту необходимо купить акционную модель смартфонав салоне связи Tele2 или на сайте tele2.ru, указав способ получения товара – самовывоз. Далее потребуется подключить страховой продукт для защиты смартфона, выбрать тариф «Мой онлайн+» и внести абонентскую плату за три месяца. Все товары и услуги должны быть приобретены комплектом в одном чеке. Подробная информация об условиях акции доступна у продавцов-консультантов в салонах связи оператора и на сайте. Акция действует до конца сентября 2023 года.

Специальное предложение – результат успешного партнерства Tele2 с компанией Infinix, которая специализируется на производстве трендовых и доступных гаджетов для молодежи. По итогам второго квартала 2023 года вендор лидирует в продажах смартфонов в розничной сети Tele2 в штуках. Вместе с тем Infinix показывает впечатляющую динамику по продажам в сети Tele2. По итогам второго квартала продажи выросли в 9 раз в штучном выражении год к году, доля вендора увеличилась на 26 п. п. за период – с 4% до 30% год к году.

Владимир Павлов, директор по работе с абонентским оборудованием Tele2:

«Наше предложение идеально подходит для школы и позволяет купить за полцены хороший девайс в комплекте с полезными услугами. Мы специально завели в акцию самый доступный по цене смартфон – это оптимальный вариант недорогого и модного гаджета для ребенка, который ориентируется в цифровых сервисах не хуже взрослого. Для пяти основных девайсов по акции стоимость целого комплекта «смартфон-связь-страховка» будет ниже или на уровне розничной цены смартфона в любом из регионов. Впервые комплект включает мультиподписку Mixx на целых три месяца бесплатно. Это стриминговые и игровые сервисы, онлайн-кинотеатры, образовательные платформы – все, что будет интересно школьнику».

Александр Осипов, руководитель отдела продаж Infinix:

«Infinix всегда ориентировалась на молодую и активную аудиторию, для которой важно не только качество и производительность устройств, но и их внешний вид. Компания уверена, что благодаря мощным устройствам с высокой автономностью, пользователи смогут легко достигнуть новых высот, а сами смартфоны будут неизменно притягивать к себе восторженные взгляды окружающих. Не случайно одна из моделей, участвующих в акции, недавно получила престижную награду за индустриальный дизайн от премии Paris Design Awards. Мы рады тому, что учащиеся и их родители получат возможность приобрести стильные и высокотехнологичные устройства Infinix на выгодных условиях и получат прекрасную возможность подготовиться к приближающемуся учебному году».

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