«Нас возвращают в девяностые»: Жители Кудрово жалуются на засилье нелегальных ларьков и павильонов

Почему Кудрово страдает от засилья нелегальных торговцев. Фото: предоставлено "КП"

Нашествие нелегалов

Шаверма, кофе, цветы, нижнее белье… Чего только не предлагают продавцы в нестационарных торговых объектах, в просторечии – ларьках, расположенных по оси главных улиц Кудрово. Ленинградская, Столичная, Пражская, Европейский проспект – все эти магистрали с благозвучными названиями теперь больше похожи на бесконечный рынок под открытым небом. За это лето в Кудрово появилось более шести десятков таких торговых точек. Местных жителей они бесят. Им объявили настоящую войну.

Проблема была актуальна и раньше. Но масштабы именно этого года поражают даже людей с опытом.

- В прошлом году была определенная динамика: пытались нормализовать работу, проводили судебные заседания, в результате которых незаконно установленные ларьки исчезали, - рассказывает депутат Заневского городского поселения Дмитрий Кудинов. Он среди тех, кто со злополучными ларьками борется. Но говорит – не все в его власти. - Сейчас появляются десятки разнообразных павильонов. Среди них нет ни одного киоска, который был бы размещен в соответствии с законодательством. Мы сделали запросы в инспекцию с требованием проведения проверок в отношении более чем 63 точек. Теперь ждем.

Некоторые из установленных палаток занимают большую часть тротуара. Фото: предоставлено "КП"

Торговые объекты разрастались на теле Кудрово как раковая опухоль. Сначала небольшие палатки с парой ящиков сезонных овощей. Потом что-то более грандиозное: лоток, прилавок, зонтик, тучный продавец на стуле. А потом сюда стали привозить целые траки и даже торговые павильоны. Теперь они занимают добрую часть парковки или газона. Причем, некоторые из них особенно не таясь, продают алкоголь после десяти часов вечера.

- Такие вот ларьки возвращают нас обратно в девяностые, - говорит Валерий, один из местных активистов, вышедших на тропу торговой войны, - я думал, мы победили «бешеный капитализм», но вот теперь он, кажется, пошел в «контрнаступ».

Время делать деньги

Активисты решили не ждать действий со стороны администрации, а бороться с ларьками и палатками самостоятельно. Для начала - объединились. А затем пошли широким фронтом в наступление. Отправили обращения в прокуратуру и СМИ, а жалобы – в местные органы управления. А еще они проводят целые митинги, призывая соседей отказаться от покупок в таких объектах. Некоторые приклеивают на таких «ларьках» листовки с революционным призывом к продуктовому бойкоту.

По словам активистов, эта парикмахерская перекрывает доступ к канализационному люку. Фото: предоставлено "КП"

Самое интересное: в администрации МО Заневского поселения говорят, что схема расположения ларьков утверждена официально. То есть все легально. А если и попадаются среди честных продавцов какие нарушители, то их администрация старается ловить за руку.

- Проверки на законность палаток ведутся на постоянной основе. Проводим рейды, в том числе – совместно с прокуратурой, - рассказали в администрации.

Но активистов спокойный тон официальных сообщений только злит.

- Администрация говорит, что большинство точек согласовано, но это не так. Сама схема размещения незаконная: например, есть ларьки, размещенные прямо на теплотрассе, и парикмахерские, расположенные над канализационным люком, что запрещено законом напрямую. Каких-либо действий по перемещению власти не планируют предпринимать, - считает активистка Ирина Германова.

В администрации МО Заневского поселения говорят, что схема расположения ларьков утверждена официально. Фото: предоставлено "КП"

Местные власти в ответ только разводят руками. Мол, даже если проверка нашла нарушение, то ларек с товаром сразу же не исчезнет. А будет еще какое-то время вести бизнес.

- Временной интервал в связи с обязательными процедурами по уточнению границ участков, установлению собственника, определения вида разрешенного использования и так далее, может занимать от одного до двух и более месяцев, - говорят в администрации.

Штраф с юмором

Что же делать? Специалисты считают – менять законодательство. Чтобы власти имели возможность оперативно реагировать на нарушения и быстро закрывать «нелегалов». А еще – увеличить штрафы. Сейчас они просто смешные.

- Небольшие киоски и ларьки, установленные незаконно, привлекают покупателей низкими ценами, которые возникают вследствие того, что владельцы таких точек не оплачивают аренду и налоги, - объясняет председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина. - Последствия для тех, кто устанавливает такие НТО, минимальны — штраф не превышает пяти тысяч рублей. Для того чтобы реально уменьшить количество таких точек, необходимо повысить сумму взыскания до более значимой суммы.

Активисты просят увеличить штрафы для нелегалов, если их вину докажут. Фото: предоставлено "КП"

Эксперт добавляет: в Кудрово и Мурино действуют иные правила размещения торговых точек, нежели в Петербурге. В Северной столице много запретных зон для легального размещения павильонов и киосков. Так, в городе существует список из 180 основных магистралей, где в принципе нельзя устанавливать НТО. В этом плане 47-му региону можно было бы поучиться у соседа.

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