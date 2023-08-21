«Вины моей дочери нет»: Бабушка пропавшей в Петербурге двухлетней девочки рассказала, что их оштрафуют и поставят на учет в полиции

Бабушка пропавшей в Петербурге двухлетней девочки заявила, что ее дочь не виновата. Фото: Предоставлено КП-Петербург

Двухдневная эпопея с поисками без вести пропавшего двухлетнего ребенка наконец-то подошла к своему логическому завершению. Напомним, девочку потерял пьяный ухажер ее матери. Сама родительница в этот момент находилась в больнице и понадеялась на сожителя. Но тот оказался любителем приложиться к алкоголю и вместе с чадом ушел к своим друзьям, не забыв посетить алкомаркет. Один из его товарищей решил, что такая компания совсем не подходит ребенку и отвел девочку ночевать на станцию техобслуживания. Бабушка малышки, по итогам поисков, дочь не винит, лишь радуется возвращению внучки в родной дом. Об этом родственница рассказала в беседе с корреспондентом spb.kp.ru.

– Хотя вины моей дочери нет, нам придется заплатить стандартный штраф и около года терпеть надзор со стороны полицейских из-за происшествия. Сожитель дочери сейчас в полиции, а общаться с ним никто не горит желанием. Он показал себя не с лучшей стороны, – рассказала бабушка маленькой девочки.

Как отметила женщина, состояние ребенка – это главное. Поэтому разбираться, кто прав, а кто нет, она не собирается. С ее слов, двухлетняя малышка всегда была контактным ребенком, поэтому шла к малознакомым людям. Местная жительница утверждает, что чадо даже не поняло, что произошло. Домой ее привели уставшей и нечесанной.

– Она сказала только «хочу сосиску», «мама, дай пить» и «баба, пошли играть». Накормили, напоили, погуляли, поиграли, сейчас спит, – рассказывает радостная женщина.

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