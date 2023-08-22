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Досуг22 августа 2023 11:49

Чичерина выступила на закрытии фестиваля документального кино «RT. Док: Время Героев» в Санкт-Петербурге

Далее фестиваль отправился покорять другие города России
Диана ЧИВАНОВА
За три дня зрители увидели 17 документальных фильмов, посвященных подвигам участников СВО.

За три дня зрители увидели 17 документальных фильмов, посвященных подвигам участников СВО.

Фестиваль документального кино «RT. Док: Время Героев» проходил с 18 по 20 августа в легендарном кинотеатре «Аврора» на Невском. За три дня зрители увидели 17 документальных фильмов, посвященных подвигам участников СВО, а также посетили несколько круглых столов - они проходили при участии авторов фильмов и бойцов СВО. Среди приглашенных гостей отметились певица Юта, Константин Чебыкин - депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, телеведущая Анна Чапман, представившая свой фильм «Красная тревога. Гибридная война».

- Фильмы о простых людях - наших соотечественниках, которые своей жизнью и подвигом навсегда вписали свои имена в историю. - с такой фразы началась программа закрытия фестиваля.

По окончании небольшого вступительного видео на сцену вышли музыканты, исполнившие саундтрек к фильму Клима Поплавского «Военкоры-2: Птичник и Оля-молодец». Приглашенные на сцену участники специальной военной операции были встречены шумной волной аплодисментов.

- Большое спасибо я бы хотел сказать именно вам - нашим гражданам, неравнодушным, которые идут до конца за своим Президентом, за своей армией, всячески всегда и везде поддерживают. Это очень важно, - выступил с речью сотрудник Михайловской военной артиллерийской академии Даниил Кошлаков. - Если бы не вы, нам бессмысленно было бы здесь быть.

Самой трогательной частью вечера стало выступление военкора Руслана Гусарова. Он рассказал о своем друге - бывшем военном корреспонденте Вадиме Гончарове, старшем лейтенанте. На Каховской ГЭС Гончаров получил тяжелейшие ранения, в результате которых он потерял руку, получил контузию, ожоги, а также многочисленные осколочные ранения рук, головы.

- Многие меня спрашивают после ранения - жалеешь ли ты? - сказал Вадим. - Скажу честно, может, смешно будет звучать, но когда мы на 9 мая водрузили знамя Победы на Каховской ГЭС, на виду у противника, я мечтал водрузить такое же знамя России на Верховной Раде в Киеве.

Завершила мероприятие певица Юлия Чичерина. Она исполнила несколько песен в поддержку русских солдат и, прокричав «Победа будет за нами!» закрыла фестиваль документального кино «RT. Док: Время Героев».

Афиша: Кино