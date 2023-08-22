Чичерина выступила на закрытии фестиваля документального кино «RT. Док: Время Героев» в Санкт-Петербурге

За три дня зрители увидели 17 документальных фильмов, посвященных подвигам участников СВО.

Фестиваль документального кино «RT. Док: Время Героев» проходил с 18 по 20 августа в легендарном кинотеатре «Аврора» на Невском. За три дня зрители увидели 17 документальных фильмов, посвященных подвигам участников СВО, а также посетили несколько круглых столов - они проходили при участии авторов фильмов и бойцов СВО. Среди приглашенных гостей отметились певица Юта, Константин Чебыкин - депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, телеведущая Анна Чапман, представившая свой фильм «Красная тревога. Гибридная война».

- Фильмы о простых людях - наших соотечественниках, которые своей жизнью и подвигом навсегда вписали свои имена в историю. - с такой фразы началась программа закрытия фестиваля.

По окончании небольшого вступительного видео на сцену вышли музыканты, исполнившие саундтрек к фильму Клима Поплавского «Военкоры-2: Птичник и Оля-молодец». Приглашенные на сцену участники специальной военной операции были встречены шумной волной аплодисментов.

- Большое спасибо я бы хотел сказать именно вам - нашим гражданам, неравнодушным, которые идут до конца за своим Президентом, за своей армией, всячески всегда и везде поддерживают. Это очень важно, - выступил с речью сотрудник Михайловской военной артиллерийской академии Даниил Кошлаков. - Если бы не вы, нам бессмысленно было бы здесь быть.

Самой трогательной частью вечера стало выступление военкора Руслана Гусарова. Он рассказал о своем друге - бывшем военном корреспонденте Вадиме Гончарове, старшем лейтенанте. На Каховской ГЭС Гончаров получил тяжелейшие ранения, в результате которых он потерял руку, получил контузию, ожоги, а также многочисленные осколочные ранения рук, головы.

- Многие меня спрашивают после ранения - жалеешь ли ты? - сказал Вадим. - Скажу честно, может, смешно будет звучать, но когда мы на 9 мая водрузили знамя Победы на Каховской ГЭС, на виду у противника, я мечтал водрузить такое же знамя России на Верховной Раде в Киеве.

Завершила мероприятие певица Юлия Чичерина. Она исполнила несколько песен в поддержку русских солдат и, прокричав «Победа будет за нами!» закрыла фестиваль документального кино «RT. Док: Время Героев».