Сотня детей на один класс. 13 первоклашек с юго-запада Петербурга не попали в школу по прописке

Родители с юга-запада Петербурга бьют тревогу, сотня детей не попала в школу по прописке перед 1 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

547-я школа Красносельского района появилась на карте города девять лет назад. Тогда это сочли знаковым событием. Жители микрорайона «Балтийская жемчужина» наконец получали учреждение образования под боком. И вот спустя десятилетие мощностей ни этой, ни еще одной, соседней, 509-й школы уже не хватает.

Сложный путь к знаниям

Для понимания: в новом учебном году в 547-й школе собирались открыть три первых класса, а в более крупной 509-й - сразу шесть. Но в первую родители подали 487 заявлений, а вот во вторую даже чуть меньше - 473. Получается, сотня детей на один класс! Первая волна зачисления принесла нерадостные цифры. Принять смогли менее половины желающих. Открыли дополнительные первые классы. Но все равно на всех мест не хватило. Поэтому многих отправили в другие районные школы. А они далеко.

Яблоком раздора для родителей и комитета по образованию стала 547-ая школа. Фото: Смольный

Например, 385-я школа. До нее весьма сложная и трудная дорога: прямое транспортное сообщение отсутствует, а пешеходную тропу вряд ли можно назвать безопасной: 50 минут нужно топать через парк. Более того, чтобы добраться до места назначения, необходимо пересечь 6 пешеходных переходов через оживленную проезжую часть.

«Звонки счастья»

По словам одной из мам в прошлом году была похожая ситуация.

- На базе школы №385 открыли несколько классов из 547-й и делали развозку от одного здания к другому, потом возвращали обратно. Все это длилось менее недели, потом нашли свободные помещения. Я знаю несколько родителей, чьи дети так ездили — они были чрезвычайно довольны: места много, нет толкотни.

Но в этом году такой метод решения проблемы не рассматривали — организация перевозок строго регламентирована и требует больших затрат. Плюс такое решение устраивает далеко не всех родителей.

Еще 13 родителей с "Жемчужины" не выбрали школу для ребенка и готовятся бороться за место до конца. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По оценкам родителей первоклассников, «мимо школы» пролетели около 100 детей. И это несмотря на прописку на «подведомственных» школой территориях. В администрации района разводят руками, мол, свободных мест нет. Но все же умудряются с помощью «уплотнения» выискать какие-то места. Так, например, часть родителей уже после обращения в СМИ, получили «звонки счастья» из 509-й: «Поздравляем, ваш ребенок зачислен». При этом от официальных комментариев в районе отказываются, а директор столь востребованной школы сбрасывает звонки журналистов. По предварительным данным от родителей, без школы вообще сейчас остаются 13 детей.

Нужно ждать. Год или два

Истоки проблемы понятны и лежат корнями в начале двухтысячных, когда был бум жилищного строительства. А вот школы и детсады никто не строил.

Город пытается ситуацию выправить. Так, за последние три года в Петербурге открыли более 40 школ. По планам на 2023-й — сдать еще 18 новых зданий, в которых суммарно смогут учиться более 14 тысяч детей. Но это по всему городу. А в той же «Балтийской жемчужине» еще одна школа на проспекте Патриотов по адресной программе запланирована на 2025-й год. Другая – на Петергофском шоссе вроде как должна появиться в следующем. И это если все пройдет без сбоев.

509-ая школа приняла в свои классы отказников из других учреждений. Фото: СОЦСЕТИ

- В нашем городе сейчас активно реализуется программа постройки образовательных учреждений. На сегодняшний день около «Балтийской Жемчужины решается» проблема: две школы уже функционируют, а еще две подготавливают к сдаче. Нынешний и следующий год закроет абсолютно всю потребность в детских организациях, - оценивает ситуацию директор лицея № 369 и член общественной палаты Петербурга Константин Тхостов.

Тем временем

Похожая ситуация с записью детей и в Приморском районе. Там многие мечтают попасть именно в новую 777-ю школу, специализирующуюся на технологиях. Попадают не все. Однако, как сообщил в своем телеграм-канале депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский, после многочисленных обращений там открыли дополнительный класс и увеличили наполняемость других. В итоги еще 86 первоклашек смогут начать учебный год там, где хотели бы их родители. Но вот насколько комфортно будет детям в таких перегруженных классах? Вопрос пока остается без ответа.

Кстати

Проблемы у петербуржцев возникают не только при записи в школу, но и при записи в бассейн. Так в сети завирусилось видео, на котором родители устроили толкотню и выяснение отношений у одного из оздоровительных центров. «Культуры, конечно, некоторым гражданам не хватает», - пишут в комментариях по этим видео.