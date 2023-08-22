100 млн дохода и грант от Павла Дурова: Как фирма из Петербурга пропустила экскурсию в коллектор Неглинки, где погибли восемь человек

Что известно о компании из Петербурга, которая продавала билеты на опасную экскурсию в коллектор Неглинки. Фото: СОЦСЕТИ

«Никто не знает, где они погибли»

«Река, которая стала легендой. Вас ждет настоящее приключение!» - экскурсия с заманчивой вывеской по подземной реке Неглинка в Москве обернулась страшной смертью для восьми человек. Среди погибших один гид и его семь клиентов. Двое из них оказались петербуржцами. 64-летний Андрей Фадеев и его 63-летняя супруга Елена были пенсионерами. Последние 10 лет они жили в Московской области и иногда навещали детей в Северной столице, в том числе нянчились с внуками.

Андрей и Елена Фадеевы. Фото: СОЦСЕТИ

Пара со студенческих лет была вместе. Фадеевы закончили Институт аэрокосмических приборов и систем. Судя по соцсетям Андрея и Елены, они любили активный отдых – освоили парусные яхты, лыжи, бегали и часто путешествовали по России и миру. Увлекались краеведением. Поэтому их сын Николай не удивлен выбору родителей сходить на подземную экскурсию. Хотя о ней они не предупреждали.

- Где точно погибли родители, не знает никто. Они попали в коллектор в воскресенье, 20 августа, примерно после 15:00, - рассказал spb.kp.ru Николай Фадеев.

В роковой день на Москву вылилось 60 процентов от месячной нормы осадков. Коллектор Неглинки не просто затопило – вероятно, там возник мини-цунами, который не оставил туристам шансов на спасение.

В ближайшее время сын Андрея и Елены заберет их тела для похорон.

Спасатели достали из воды тела всех восьмерых участников смертельно опасной экскурсии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Миллионер из Петербурга и его «Спутник»

Одним из задержанных по громкому уголовному делу стал Александр Ким – генеральный директор петербургской компании «Спутник», на сайте которой размещены, на минуточку, 17 тысяч экскурсий. Там же продавали билеты на тот самый смертельно опасный подземный поход. Описание интриговало: три километра по коллекторам 19-го и 20-го веков. Возрастной ценз 18+, хотя в реальности на экскурсию попала несовершеннолетняя. Гид обещал выдать необходимое снаряжение, фонарь и следить за безопасностью клиентов. Правда, после трагедии экскурсию спешно удалили с сайта. А офис компании в Петербурге моментально опустел.

По словам бывшего сотрудника «Спутника», 95 процентов экскурсий на сайте были от сторонних организаторов гидов. Как в России, так и по миру.

- «Спутник» - это площадка для гидов и других компаний. Сайт очень популярный, с большим трафиком и стоит в топе при выдаче в поиске в Интернете. Гиды и компании охотно размещают там свои предложения, - объясняет источник spb.kp.ru. – Если где и была ошибка, то она в том, что эта нелегальная экскурсия от диггера прошла модерацию. На «Спутнике» есть сотрудники, которые занимаются отбором экскурсий. Это особый отдел по привлечению гидов. И явно не все из экскурсий в итоге доходят до Кима. Он просто не в курсе наполнения сайта.

Александр Ким давал лекции о том, как его стартап "Спутник" взлетел до 300 млн рублей дохода в год. Фото: YouTube-канал "Мечтатели Project"

Итого – «Спутник» занимался только продажей билетов. Гиды и компании отдавали сервису от 10 до 20 процентов от стоимости экскурсии. Описание похода составлял сам гид, на него же возлагали требование отвечать за легальность и безопасность мероприятия. То есть, в «Спутнике» изначально заняли позицию «с нас взятки гладки – все вопросы к гидам».

- Надо разобраться, системная это история или случайная ошибка модератора, - считает экс-сотрудник «Спутника». – И, конечно, эти экскурсии нужно регулировать на законодательном уровне. На своем опыте знаю, что те же экскурсии по крышам будут востребованы всегда. Так почему бы не сделать их легальными, безопасными и комфортными.

Что касается гендиректора фирмы, 35-летнего Александра Кима, то еще в юности переехал из Казахстана в Петербург. Отучился в мехмате СПбГУ и в магистратуре ИТМО, получив навыки предпринимателя. Его детищу, «Спутнику», больше 10 лет. Причем, развить проект помогла победа в гранте от основателя «Вконтакте» Павла Дурова. По данным из открытых источников, за 2022 год компания Кима получила доход в 455 миллионов рублей. Но и расходы были немаленькие – 302 миллиона.

Ким создал "Спутник" более 10 лет назад. Теперь эта площадка экскурсий охватывает 787 городов России и мира. Фото: СОЦСЕТИ

- Саша - очень приятный человек, с чутким подходом к бизнесу, к сотрудникам и качеству экскурсии, который сайт предоставлял, - отозвался в защиту предпринимателя один из его коллег.

На «Спутник» минимум пять раз подавали в суд из-за использования чужих фотографий в описании той или иной экскурсии. Суммы разные – от 40 до 450 тысяч рублей. Больше черных пятен в биографии Александра Кима нет. Пока.

В Telegram-аккаунте Александра Кима содержится официальный ответ для СМИ по ситуации. Сам он на звонки не отвечает.

- Гендиректор предоставляет всю необходимую информацию от лица компании и делает все возможное для того, чтобы разобраться в причинах произошедшего. Стоит сказать, что «Спутник» помогает связаться с организаторами экскурсий, но о самом мероприятии участники договариваются самостоятельно. Компания обещает принять дополнительные меры по проверке экскурсоводов, - говорится в заявлении.

Сайт компании продолжает работать. Но экскурсии в коллектор реки Неглинки там больше нет. Фото: скриншот сайта sputnik8.com

Официально

Следственный комитет России

- Возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц». По данным следствия, гид-диггер организовал незаконную экскурсию, так как в коллекторе могут находиться исключительно сотрудники специальных городских служб. Генеральный директор ООО «Спутник» Александр Ким доставлен в Москву для следственных действий. Его фирма осуществила продажу и предоставление указанной услуги. В числе фигурантов дела также есть один из организаторов экскурсии – Никита Дубас. Диггеру уже предъявили обвинение в преступлении. Другого фигуранта дела, гендиректора ООО «Авангард» Александра Лазовского объявили в розыск. Согласно имеющейся информации, 21 августа он покинул Россию и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты.

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