Почти 370 молодоженов Петербурга решили заключить брак в красивую дату - 23 августа 2023 года

369 пар молодоженов Петербурга решили заключить брак 23 августа 2023 года. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Многие молодожены хотели бы заключить брак в особый день. Поэтому некоторые из них выбирают красивые или зеркальные даты. Одной из таких стало 23 августа 2023 года. В этот день трижды повторяется двойка и дважды - тройка. По мнению нумерологов, сочетание этих чисел становится вратами в мир больших возможностей, любви и счастья. Поэтому не удивительно, что молодожены подали 369 заявлений в ЗАГСы Петербурга на регистрацию брака в этот день. Об этом рассказали в комитете по делам ЗАГС.

- Любовь не знает времени и даты, но для многих молодоженов день регистрации брака становится волшебным символом семейного счастья и обретает особое значение. Переплетение двух судеб - само по себе волшебное событие. А когда отношения официально закрепляются в символичную дату, влюбленные пары испытывают особенную эмоциональную связь, - отметили в комитете.

Чаще всего молодожены выбирали для церемонии Дворец бракосочетания №1. На втором месте разместился Дворец бракосочетания №2. А замкнул тройку лидеров отдел-дворец РАГС Петродворцового района.

Сотрудники ЗАГС напомнили, что несмотря на тренд, не стоит забывать, что даты не самое ценное в браке. А важнее всего сохранять сильную любовь и взаимоуважение, которые связали два человека в день создания семьи.