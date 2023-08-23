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Общество23 августа 2023 6:52

Почти 370 молодоженов Петербурга решили заключить брак в красивую дату - 23 августа 2023 года

Многие молодожены считают, что зеркальная дата имеет особый смысл
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
369 пар молодоженов Петербурга решили заключить брак 23 августа 2023 года.

369 пар молодоженов Петербурга решили заключить брак 23 августа 2023 года.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Многие молодожены хотели бы заключить брак в особый день. Поэтому некоторые из них выбирают красивые или зеркальные даты. Одной из таких стало 23 августа 2023 года. В этот день трижды повторяется двойка и дважды - тройка. По мнению нумерологов, сочетание этих чисел становится вратами в мир больших возможностей, любви и счастья. Поэтому не удивительно, что молодожены подали 369 заявлений в ЗАГСы Петербурга на регистрацию брака в этот день. Об этом рассказали в комитете по делам ЗАГС.

- Любовь не знает времени и даты, но для многих молодоженов день регистрации брака становится волшебным символом семейного счастья и обретает особое значение. Переплетение двух судеб - само по себе волшебное событие. А когда отношения официально закрепляются в символичную дату, влюбленные пары испытывают особенную эмоциональную связь, - отметили в комитете.

Чаще всего молодожены выбирали для церемонии Дворец бракосочетания №1. На втором месте разместился Дворец бракосочетания №2. А замкнул тройку лидеров отдел-дворец РАГС Петродворцового района.

Сотрудники ЗАГС напомнили, что несмотря на тренд, не стоит забывать, что даты не самое ценное в браке. А важнее всего сохранять сильную любовь и взаимоуважение, которые связали два человека в день создания семьи.

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