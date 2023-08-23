Дни Республики Башкортостан пройдут в Санкт-Петербурге 25-27 августа

Гости мероприятия смогут окунуться в самобытную культуру кочевого народа.

С 25 по 27 августа в Санкт-Петербурге пройдут Дни Республики Башкортостан. Республикой Башкортостан подготовлена насыщенная культурная и деловая программа. В частности, будет презентован экономический, инвестиционный и туристический потенциал Республики Башкортостан, пройдет ярмарка товаров Республики Башкортостан, гастрономический фестиваль «Гусь и мед», предприниматели Башкортостана, Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведут бизнес-переговоры, состоится презентация, посвященная 450-летию Уфы, и многое другое.

В течение трех дней, с 25 по 27 августа, все желающие смогут познакомиться с культурой, ремеслами, традиционной кухней башкирского народа на ярмарке товаров Республики Башкортостан и гастрономическом фестивале «Гусь и мед», которые будут открыты с 12:00 до 20:00 на Певческом мосту.

В Российском государственном музее Арктики и Антарктики ежедневно с 12:00 до 20:00 будет открыта выставка музея полярников им В.И. Альбанова «Моряки Башкортостана на службе Отечеству!». На выставке будут представлены предметы, посвященные уроженцу Башкортостана Сергею Александровичу Яновичу – создателю одной из первых полуподводных лодок, а также экспонаты, посвящённые истории Морского собрания республики, в том числе макеты подводных лодок.

Основным днем события станет 26 августа. В Атриуме Главного штаба пройдут презентация экономического и инвестиционного потенциала Республики Башкортостан и пленарное заседание с участием представителей органов исполнительной власти Санкт-Петербурга и Республики Башкортостан.

Презентация туристического потенциала Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга «От Белой до Невы» состоится в 14.30 в Государственной Академической капелле.

Для жителей и гостей города с 22:00 до 22:30 на Певческом мосту пройдет показ мод башкирской легкой промышленности.

Также в этот день с 12:00 до 22:00 на Дворцовой площади состоится концерт «Башкортостан собирает друзей». Своим творчеством жителей Санкт-Петербурга порадуют Национальный оркестр народных инструментов РБ, Эстрадно-джазовый и Духовой оркестры Башгосфилармонииим.Х.Ахметова, Национальный симфонический оркестр РБ, этно-проекты «Йатаган», «Хазина» и «Зайнетдин», Государственный академический ансамбль народного танца имени Ф. Гаскарова, а также Назгуль Отузова, Дина Хусаенова, Алим Каюмов, Гульшат Гирфанова , Идель Аралбаев, Диляра Идрисова, ЗилияБахтиева, Марат Татурас. Специальными гостями концерта станут заслуженные артисты России, народные артисты Башкортостана Аскар и Ильдар Абдразаковы, и народный артист России и Башкортостана Николай Басков.

С 25 по 27 августа на территории Государственной академической капеллы развернется башкирский этнодвор «Земля кочевников – край легенд», где будет продемонстрирована самобытная культура башкир. У жителей Санкт-Петербурга и гостей города будет уникальная возможность побывать в настоящей башкирской юрте, познакомиться с изделиями мастеров декоративно-прикладного искусства, принять участие в мастер-классах по войлоковалянию, ткачеству, резьбе по дереву, изготовлению башкирских украшений, чеканке, игре на национальных инструментах, изготовлению курая и кубыза, а также увидеть лучшие работы победителей Международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамға».

Экспозиции «В Сердце Евразии. Башкиры», «История башкирской лошади» представит Национальный музей Башкортостана. Жители северной столицы смогут побывать в традиционном кочевом жилище башкир, примерить настоящий памятник народного творчества – национальный костюм, узнать секреты искусства тамбурной вышивки, узорного ткачества, ковроткачества, резьбы по дереву, изготовления музыкальных инструментов.

В рамках культурной программы Дней будет работать и детская территория. Самые юные зрители смогут поиграть в национальные игры, посмотреть и даже стать участниками самых ярких спектаклей Башкирского театра кукол «Гуси – лебеди», «Муха – цокотух», «Каменный гость».

Также на протяжении всего мероприятия будет работать Туристско-информационный центр Республики Башкортостан, где посетители смогут узнать о популярных туристических направлениях, достопримечательностях, базах отдыха Республики Башкортостан и многом другом.

На протяжении всех трех дней мероприятия будет организован показ башкирских фильмов. Петербуржцы увидят анимационные проекты режиссеров Рима Шарафутдинова, Айгуль Байрамгуловой и Елены Юшковой «Алдар и серый волк», «Ни пуха не пера», «Глупый волк», «Приключения Урала и Шульгена», «Мой аул Акчура», «Охотник Юлдыбай». Киностудия «Башкортостан» представит кинокартину Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью». Также состоится показ игрового полнометражного фильма «Отряд Таганок», созданного по мотивам повести Мустая Карима «Таганок».

С более подробной информацией о Днях Республики Башкортостан в Санкт-Петербурге можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия по ссылке.