Курс на сбережение: россияне предпочитают копить деньги в банках. Фото: Артем КИЛЬКИН

После решения Центробанка о повышении ключевой ставки 12 крупных российских банков повысили ставки по вкладам до 11-12%. Граждане это оценили и многие открыли депозиты. Впрочем, россияне и раньше предпочитали не только хранить, но и копить деньги в банках. К примеру, жители Северо-Запада только в Сбере с начала 2023 года открыли более миллиона срочных вкладов. Средний размер депозита по итогам семи месяцев составил 740 тысяч рублей. Лидеры по накоплениям– петербуржцы, на них приходится более половины от общего объема по СЗФО (394 млрд рублей), на втором месте – жители Ленинградской и Мурманской областей – по 53 млрд рублей, несильно от них отстали и архангелогородцы, положившие на сбережения с января по июль 50 млрд рублей.

При этом люди все чаще пользуются современными технологиями, которые экономят их время. Так, через цифровые сервисы Сбера и его мобильное приложение – клиенты открыли 60% вкладов. Самыми технологичными остаются мурманчане и петербуржцы – их доля вкладов, оформленных онлайн, составляет 70 процентов.