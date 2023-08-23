Как получить Пушкинскую карту

Фото: предоставлено "КП"

Пушкинская карта позволяет посещать театры и кинотеатры, музеи и филармонии за счёт государства

КАК ПОЛУЧИТЬ КАРТУ

- Зарегистрируйтесь на Госуслугах. Это можно сделать с 14 лет после получения паспорта

Подтвердите учётную запись. С помощью онлайн-банков или в центрах обслуживания

- Скачайте приложение «Госуслуги Культура». Доступно в AppStore, Google Play, Huawei AppGallery и в RuStore

- Подтвердите выпуск Пушкинской карты. Вы получите её в виде виртуальной или пластиковой карты «Мир»

КАК КУПИТЬ БИЛЕТ И ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЕ

- Выберите мероприятие в афише. Через приложение или на портале Культура.РФ. В кино доступны только фильмы из золотой коллекции отечественного кинематографа, а также созданные при поддержке Минкультуры, «Фонда Кино» и региональных фондов

- Оплатите билет Пушкинской картой. Онлайн в приложении, в кассе или на сайте организации, которая участвует в программе «Пушкинская карта». При оплате выберите вариант «Оплатить Пушкинской картой»

- Посетите мероприятие. На входе предъявите контролёру билет и подтвердите свою личность — покажите паспорт или свой профиль с фото в приложении «Госуслуги Культура»