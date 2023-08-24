Гашиш на 2 млрд рублей весом в 800 килограммов изъяли на границе в Ленобласти

Крупную партию гашиша на 2 млрд рублей изъяли на границе Ленобласти. Фото: ФТС России

Партию гашиша весом в 812 килограммов изъяли у контрабандистов на границе в Ленобласти. Внимание таможенников привлек тягач с полуприцепом, который прибыл из Эстонии. При осмотре транспорта нашли 265 полимерных пакетов с наркотиками, которые были спрятаны в тайниках. Даже по самым скромным подсчетам на «черном» рынке за такой товар можно было бы выручить более 2 млрд рублей. Об этом рассказали в Федеральном таможенном управлении России.

- Сотрудниками Северо-Западного таможенного управления совместно с оперативниками УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконный ввоз гашиша в Россию, - говорится в сообщении ведомства.

Общая масса найденного наркотика превысила 800 килограммов. Фото: ФТС России

Там же на границе задержали трех граждан Литвы, перевозивших нелегальный груз. На них завели уголовное дело о контрабанде наркотических средств. Им грозит от трех до семи лет колонии.