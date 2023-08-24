Из домашних мастерских – в люди: Кто и чем торгует в «Петербургском дизайне»

Вот такой вот модный приговор. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Петербург - это всегда красиво. И это не только про архитектуру, но и про стиль, которым давно уже выделяются местные модники. И уход зарубежных брендов им не страшен - они никогда не одевались в масс-маркете. И если раньше о локальных дизайнерах одежды и обуви знали избранные, то сегодня многие производители расширили свои возможности и вышли в люди - к большому покупателю в торговых центрах.

Петербургская мода всегда выбивалась из серой массы. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

КРАСИВО, НО НЕ ДЕШЕВО

- Самостоятельно выйти в крупные торговые центры невозможно, так как арендная плата для локальных брендов очень высокая: - признается дизайнер и владелец ECO DRESS Яна Коженкова. Она шьет детскую одежду в стиле эко-шик и большую часть работы выполняет сама, дома.

Чтобы экологичные платья дошли до маленьких модниц, Яне пришлось вложить в это дело все свои ресурсы. Сложности возникли на этапе реализации.

- Открывающиеся пространства российских дизайнеров предлагают 100-процентную наценку к твоей цене - на мой взгляд, стоимость для покупателя получается завышенной, а товары хуже пользуются спросом, - объясняет Яна. - Бывает еще аренда рейла в дизайнерских пространствах (20-25 позиций) - 25 тысяч рублей в месяц, плюс 20 процентов от продаж. Еще существуют маркеты, ярмарки. Размещение на них на два дня стоит 20 тысяч, но они себя окупают.

На прилавки попадают вещи избранных дизайнеров. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

С той же проблемой столкнулась и владелец, дизайнер и художник Silk Art Studio Елена Котова. Она создает шелковые изделия, расписанные вручную. Получается красиво, но, разумеется, недешево - по 30 тысяч рублей.

- Я стараюсь держать приемлемые цены, но условия большинства площадок требуют либо их поднимать, либо работать в ноль, - делится с «КП» Елена. - Да и чаще всего вещи в единственном экземпляре, и я чисто физически не могу их изготавливать большими партиями, как того требуют торговые точки.

Дизайнеры предлагают не только одежду, но и украшения, и даже кукол. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

СТРОГИЙ ОТБОР

Помочь местным брендам стартовать в индустрии решило правительство Петербурга. В прошлом году для поддержки легкопрома создали проект «Петербургский дизайн».

- Город предлагает петербургским дизайнерам торговые пространства, берет на себя оформление торговых мест, продвижение продукции и все операционные расходы, включая найм персонала, - поясняет «КП» председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик. - Кроме того, проект помогает с маркировкой товара, эквайрингом, техническими требованиями ТРК, закупкой тканей и фурнитур.

И в финале – бренды представляются на самых крупных торговых площадках города: «Галерее», «Охта Молле» и «Лето».

Кокошник. Почему бы и нет? Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Само участие для предпринимателей в проекте бесплатное. Цена же товара на торговой площадке определяется базовой стоимостью, предоставленной брендом, и наценкой – не более 20 процентов. Она покрывает переменные обязательные платежи: налоги, честный знак, эквайринг. Но и это, по словам молодых модельеров, хорошие условия.

Однако в проект еще надо попасть. В этом сезоне из 160 заявок выбрали только 60 брендов.

- В первую же неделю у моего бренда пошли продажи, - делится успехом Елена Котова. Это позволило Silk Art Studio стартовать, и сейчас дела уже идут в гору.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТОВАРЧИК

То, что город помогает молодым модельерам – это хорошо, но что от этого простому покупателю? «КП» пробежалась по «Петербургскому дизайну», чтобы сравнить ассортимент с обычными магазинами.

Отдел в «Галерее», где выставилось около 80 местных брендов, поделен на зоны: вечерняя, кэжуал, спорт, домашняя, детская, мужская. На вешалках почти нет повторяющихся вещей - это сделано для того, чтобы покупатель мог рассмотреть каждое изделие.

- У молодых дизайнеров всегда более свежий взгляд – ведь они пока еще не работают на поток, - вдохновенно поясняют консультанты. – У нас много уникальных вещей, в которых вы вряд ли кого-то еще встретите.

ПРИЦЕНИСЬ!

Пиджаки – от 10-12 тысяч рублей;

Вечерние платья-комбинации – 7-8 тысяч;

Брюки и джинсы – 4-12 тысяч.