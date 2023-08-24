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Общество24 августа 2023 11:22

Из домашних мастерских – в люди: Кто и чем торгует в «Петербургском дизайне»

Рассказываем, как начинающие дизайнеры вышли на крупные торговые площадки
Анна ГРЕНЬ
Вот такой вот модный приговор.

Вот такой вот модный приговор.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Петербург - это всегда красиво. И это не только про архитектуру, но и про стиль, которым давно уже выделяются местные модники. И уход зарубежных брендов им не страшен - они никогда не одевались в масс-маркете. И если раньше о локальных дизайнерах одежды и обуви знали избранные, то сегодня многие производители расширили свои возможности и вышли в люди - к большому покупателю в торговых центрах.

Петербургская мода всегда выбивалась из серой массы.

Петербургская мода всегда выбивалась из серой массы.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

КРАСИВО, НО НЕ ДЕШЕВО

- Самостоятельно выйти в крупные торговые центры невозможно, так как арендная плата для локальных брендов очень высокая: - признается дизайнер и владелец ECO DRESS Яна Коженкова. Она шьет детскую одежду в стиле эко-шик и большую часть работы выполняет сама, дома.

Чтобы экологичные платья дошли до маленьких модниц, Яне пришлось вложить в это дело все свои ресурсы. Сложности возникли на этапе реализации.

- Открывающиеся пространства российских дизайнеров предлагают 100-процентную наценку к твоей цене - на мой взгляд, стоимость для покупателя получается завышенной, а товары хуже пользуются спросом, - объясняет Яна. - Бывает еще аренда рейла в дизайнерских пространствах (20-25 позиций) - 25 тысяч рублей в месяц, плюс 20 процентов от продаж. Еще существуют маркеты, ярмарки. Размещение на них на два дня стоит 20 тысяч, но они себя окупают.

На прилавки попадают вещи избранных дизайнеров.

На прилавки попадают вещи избранных дизайнеров.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

С той же проблемой столкнулась и владелец, дизайнер и художник Silk Art Studio Елена Котова. Она создает шелковые изделия, расписанные вручную. Получается красиво, но, разумеется, недешево - по 30 тысяч рублей.

- Я стараюсь держать приемлемые цены, но условия большинства площадок требуют либо их поднимать, либо работать в ноль, - делится с «КП» Елена. - Да и чаще всего вещи в единственном экземпляре, и я чисто физически не могу их изготавливать большими партиями, как того требуют торговые точки.

Дизайнеры предлагают не только одежду, но и украшения, и даже кукол.

Дизайнеры предлагают не только одежду, но и украшения, и даже кукол.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

СТРОГИЙ ОТБОР

Помочь местным брендам стартовать в индустрии решило правительство Петербурга. В прошлом году для поддержки легкопрома создали проект «Петербургский дизайн».

- Город предлагает петербургским дизайнерам торговые пространства, берет на себя оформление торговых мест, продвижение продукции и все операционные расходы, включая найм персонала, - поясняет «КП» председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик. - Кроме того, проект помогает с маркировкой товара, эквайрингом, техническими требованиями ТРК, закупкой тканей и фурнитур.

И в финале – бренды представляются на самых крупных торговых площадках города: «Галерее», «Охта Молле» и «Лето».

Кокошник. Почему бы и нет?

Кокошник. Почему бы и нет?

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Само участие для предпринимателей в проекте бесплатное. Цена же товара на торговой площадке определяется базовой стоимостью, предоставленной брендом, и наценкой – не более 20 процентов. Она покрывает переменные обязательные платежи: налоги, честный знак, эквайринг. Но и это, по словам молодых модельеров, хорошие условия.

Однако в проект еще надо попасть. В этом сезоне из 160 заявок выбрали только 60 брендов.

- В первую же неделю у моего бренда пошли продажи, - делится успехом Елена Котова. Это позволило Silk Art Studio стартовать, и сейчас дела уже идут в гору.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТОВАРЧИК

То, что город помогает молодым модельерам – это хорошо, но что от этого простому покупателю? «КП» пробежалась по «Петербургскому дизайну», чтобы сравнить ассортимент с обычными магазинами.

Отдел в «Галерее», где выставилось около 80 местных брендов, поделен на зоны: вечерняя, кэжуал, спорт, домашняя, детская, мужская. На вешалках почти нет повторяющихся вещей - это сделано для того, чтобы покупатель мог рассмотреть каждое изделие.

- У молодых дизайнеров всегда более свежий взгляд – ведь они пока еще не работают на поток, - вдохновенно поясняют консультанты. – У нас много уникальных вещей, в которых вы вряд ли кого-то еще встретите.

ПРИЦЕНИСЬ!

Пиджаки – от 10-12 тысяч рублей;

Вечерние платья-комбинации – 7-8 тысяч;

Брюки и джинсы – 4-12 тысяч.

КАРТИНА ДНЯ