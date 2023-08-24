«Мы на финишной прямой»: В Петербурге обещают ликвидировать дефицит школ уже в 2024 году

Смольный обещает разобраться с дефицитом школ в Петербурге в 2024 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

«ТАКОГО НЕ БЫЛО»

В Петербурге прошел традиционный педагогический совет. Он посвящен предстоящему Дню знаний и символизирует готовность школ к новому учебному сезону.

- Один миллион детей пойдет в школы, детские сады и колледжи 1 сентября, - рассказывал с трибуны губернатор города Александр Беглов. - Впервые в этом году ребят примут 24 новые школы. Такого в истории города раньше не было. А всего за четыре года построили 68 школ и 164 детских сада.

А еще губернатор много говорил о педагогах. Их в последние годы стало больше на 10 тысяч. Потому что новые классы требуют новых учителей. Их нужно подготовить, помочь набраться опыта, а иногда - поддержать. И с этим педагогическое сообщество справляется блестяще.

«ЛАБОРАТОРИИ И БАССЕЙНЫ»

На трибуну поднялся директор лицея № 369 Константин Тхостов. Его речь иллюстрировала то, с какой скоростью, а главное желанием строят соцобъекты в Петербурге.

- В прошлом году к нашей школе восьмидесятых годов пристроили новый лабораторный корпус. Мы долго спорили, что лучше: спортивный или лабораторный. Но мы выиграли конкурс на получение грантов по созданию новых лабораторий. И это предопределило выбор. Мы построили его за год. В этом плане нам повезло, что мы живем в Петербурге. Поэтому, может, и бассейн у нас скоро появится… - сказал он.

Связались по телемосту и с новой школой № 74 Выборгского района. Перед фасадом стояли очаровательные ребята с флагами в руках. «Давайте улыбайтесь», - подсказывали им учителя. Зал в БКЗ, конечно, после этой подсказки засмеялся. А вот родителям и педагогам школы было не до юмора. Они открытия этой школы ждали несколько лет. А теперь у них будут два бассейна, лингафонный кабинет и другие образовательные радости.

«ВЫМЕСТИ ЖУЛИКОВ»

- Как вам удалось совершить такой прорыв? – спросил ведущий в конце у Александра Беглова.

- Ходили, судились, - тут губернатор вздохнул. Было видно, что такой рывок дался ему непросто. - Самое сложное было вымести всех жуликов из города. И нужно было договориться со строителями о правилах застройки. И теперь мы новые дома не строим без социальной инфраструктуры. Уже есть примеры, когда школы строят раньше, чем дома. Мы на финишной прямой по ликвидации дефицита социальных объектов. К 2024 году мы ликвидируем дефицит. А к 2025 перейдем на плановый режим.

Ранее spb.kp.ru писала о том, как Северная столица подготовилась к новому учебному году.

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