В пространстве Tele2 Art Space пройдет фестиваль фортепианной музыки Piano Day 2.0

В пространстве Tele2 Art Space пройдет фестиваль фортепианной музыки PianoDay 2.0. Фото: Piano Day 2.0/Saint Petersburg.

Tele2 предлагает петербуржцам посетить трехдневный фестиваль современной авторской фортепианной музыки Piano Day 2.0, который пройдет в пространстве Tele2 Art Space на Елагином острове.

Piano Day 2.0 пройдет с 25 по 27 августа. В программе примут участие 9 современных отечественных композиторов, среди которых: Денис Стельмах, Infinite Stream, Илья Поляков, Сергей Сувид, Анатолий Дзюба. Все музыканты исполнят авторский материал собственного сочинения, представленный в различных жанрах и направлениях. Гости музыкального мероприятия смогут насладиться прекрасной музыкой и открыть для себя новых талантливых композиторов.

Организатором Piano Day 2.0 является Илья Поляков, музыкант и композитор, лауреат и победитель всероссийских и международных конкурсов в номинации «Автор-исполнитель». Он занимается организацией как сольных концертов, так и общественных культурных мероприятий. Фортепианный фестиваль нацелен на популяризацию инструментального творчества и развитие отечественного искусства на безвозмездной основе.

Вход на мероприятие свободный для всех гостей пространства Tele2 Art Space

Tele2 Art Space — современное пространство для жителей Петербурга, где каждый может больше узнать об искусстве, посмотреть кинофильм или послушать лекцию — и всё это со скоростью мобильного интернета Tele2. Расписание лекций, кинопоказов и другие подробности об арт-пространстве можно узнать на сайте art.tele2.ru.

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