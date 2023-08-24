Craft Picnic состоится 26 августа на Елагином острове

Фестиваль на Елагином острове состоится во второй раз.

В эту субботу, 26 августа, в парке на Елагином острове состоится Craft Picnic - фестиваль ярких вкусов и впечатлений. Рассказываем, почему его не стоит пропускать.

МУЗЫКАЛЬНАЯ СЦЕНА

Музыкальную программу фестиваля откроет трио Radio.Kunst, исполнив песни группы Markscheider Kunst в неожиданных аранжировках, далее гостей фестиваля ждет выступление настоящих звезд русского фолка - группы Отава Ё с потрясающим инструментальным сопровождениеми в полном своем звучании; группы Биртман, известной своими остроумными текстами и ярким музыкальным шоу в стилистике ВИА 70-ых. А на финал у нас романтичный Найк Борзов. Он сыграет большой концертный сет с любимыми хитами!

ПОП-АП РЕСТОРАНЫ С АВТОРСКОЙ КУХНЕЙ И СТРИТ-ФУД

За гастрономическое разнообразие фестиваля Craft Picnic отвечает фуд-корт, где будут представлены рестораны в концепции поп-ап, фуд-траки с уличной едой на любой вкус и кошелек, а также мясные деликатесы и широкая линейка ремесленных сыроварен.

Особое гастрономическое и эстетическое удовольствие для гостей фестиваля - поп-ап рестораны, которые подготовят для гостей специальное фестивальное меню и необычную подачу блюд.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ФЕСТИВАЛЕ

На фестивале предусмотрен целый спектр игр и развлечений для гостей всех возрастов: подвижные (фрисби, бочче, бадминтон, разные виды кетчболов) и малоподвижные (легендарная викторина Мозгобойня, настольные игры, литературный бар, просто чилл на лужайке парка - берите с собой яркие пледы!) игры, творческие занятия, музыкальные уроки и даже выступление интерактивного театра! А еще – детская площадка с разнообразными мастер-классами. Напомним, вход для детей до 10 лет – бесплатный.

КРАФТОВЫЕ НАПИТКИ

Важная традиционная составляющая фестиваля Craft Picnic - разнообразные напитки - летние сорта крафта, сидры, тропические смузи, натуральные ароматные морсы, квас, медовуха. Ценителям крафтовых напитков фестивальный день подготовит множество неожиданных открытий: каждый участник, как правило, готовит специальную варку и уникальные сорта, многие из которых будут представлены на Craft Picnic впервые, например, гозе с лаймом и розовой гималайской солью, кондитерский саур эль с вишней, ежевичным пломбиром и брауни, берлинер вайссе с гранатом и маракуйей. Но не будем лишать вас удовольствия самостоятельного погружения в захватывающий мир крафтовых напитков, отметим еще один тренд фестиваля Craft Picnic - летние безалкогольные напитки: лимонады, крафтовое безалкогольное пиво, различные сорта крафтового кваса - можно наслаждаться вкусом летних напитков бесконечно!