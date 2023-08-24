Где в Петербурге снимали «Приключения итальянцев в России» и как эти места выглядят сейчас

Часть съемок легендарного киношедевра «Приключения итальянцев в России» прошла в Ленинграде. «Комсомолка» решила посмотреть на те места, где когда-то знаменитый режиссер расставлял львов. Как изменились места съемок?

КАК ПОЯВИЛСЯ ФИЛЬМ

Интересно, что изначально сценарий авантюрной комедии в духе суперпопулярной ленты «Этот безумный, безумный, безумный мир» назывался «Спагетти по-итальянски». Однако в Госкино долго не могли понять, о каких еще спагетти речь. В итоге название изменили.

Возле Исаакия герои гонятся за мафиозо Розарио Агро. Фото: кадр из фильма

Забавно, что фильм мог и не появиться на свет. Если бы не финансовые обязательства итальянской киностудии Дино де Лаурентиса. В 1970 году там сняли советско-итальянский фильм «Ватерлоо», но он в прокате провалился. Расплатиться по долгам было нечем. Решили «отдавать натурой».

По сюжету 92-летняя русская эмигрантка, умирая, рассказывает внучке Ольге, что ее фамильное богатство закопано в Ленинграде подо львом. В погоню за сокровищами бросаются самые разные персонажи, включая итальянского мафиози, доктора непонятной национальности (он еще и без паспорта оказывается в какой-то момент), а также советского милиционера.

В ходе сюжетных перипетий герои оказываются в Ленинграде, где львов, как известно, в избытке. Поэтому половину фильма итальянцы и примкнувшие к ним советские граждане занимаются тем, что сейчас вполне могли бы квалифицировать как вандализм.

Львы у Смольного

В Петербурге много памятников со львами, но авторам фильма хотелось, чтобы их было еще больше. Поэтому клад итальянцы искали, в том числе, и в совсем неожиданных местах. Допустим, в сквере перед Смольным собором львов никогда и не было. Бутафоры с радостью исправили недоразумение. Других изменений по сравнению с сегодняшними днями почти нет.

В сквере перед Смольным собором львов никогда и не было. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фонтанный дом

У Шереметевского дворца (во флигеле перед войной жила Анна Ахматова) львов тоже не было. Для съемочной бригады это не стало проблемой. Кстати, внимательный зритель сможет найти еще одно отличие от нынешних времен. Набережная реки Фонтанки тогда была двухсторонней, по ней даже какое-то время троллейбус ходил. Поэтому красная «копейка» в этом случае правил не нарушает.

Дача Кушелева-Безбородко

А вот здесь львы и правда обитали, причем сразу 29 штук. Поэтому бутафорам особенно трудиться не пришлось, если не считать вырытую перед ними траншею. Забавно, что проект самой дачи и ограды подготовил русский архитектор Николай Львов. Некоторые видят в львах символизм. Якобы 29 львов соответствуют 29 степеням масонского посвящения, а цепь является отображением «непрерывного посвящения». В советское время на символизм решили не обращать внимания и открыли в здании районный туберкулезный диспансер. Здание пришло в упадок. Привести его в порядок решились не так давно, так что сейчас львы на реконструкции.

Сейчас львы на реконструкции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Банковский мост

Вообще-то это не львы, а грифоны. Так назывались мифические крылатые существа с туловищем льва. Кстати, идея копнуть в том месте к кладоискателям пришла не просто так. В мифах говорится, что грифоны как раз специализировались на охране сокровищ, - были своеобразными мифическими частными охранными предприятиями. Грифоны на Банковском мосту были призваны охранять Ассигнационный банк, в здании которого сейчас Банковский университет.

рифоны на Банковском мосту были призваны охранять Ассигнационный банк. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Клада под ними киногерои не нашли. Однако в 2019 году, когда скульптуры поставили на реставрацию, в них все же нашли своеобразный тайник. При осмотре с помощью специального оборудования внутри существ обнаружились записки и монеты. Они сейчас находятся в музее.

Площадь Восстания

Здесь установили Льва. Только не совсем того Льва. Льва Николаевича. Имя знаменитого русского писателя забавно обыграли. Хотя, конечно, это было на поверхности. А вот построить перед Невским проспектом бутафорский дом, а потом его снести - это серьезно. Зато сцена получилась знаковой. Что же касается памятника Льву, то на самом деле в центре площади раньше стоял император Александр III на бегемотоподобном коне. В конце восьмидесятых там установили памятник, посвященный Великой Отечественной. Так что сейчас такой трюк повторить не получится.

Имя знаменитого русского писателя забавно обыграли. Фото: кадр из фильма

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В фильме был и настоящий лев. Не хочется спойлерить, но он сюжетно очень сильно связан с финалом ленты. Звали его Кинг. Говорят, на съемках животное вело себя отвратительно, не слушалось дрессировщика. Позже, кстати, Кинга застрелил милиционер, когда на очередных съемках он напал на члена съемочной группы.

В общем, неудивительно, что артисты его опасались и в совместных сценах участвовали с тревогой.

«Очень трудно было уговорить или заставить преодолевать страх партнеров Кинга - исполнителей ролей. Принудить их сниматься с хищником я не мог, не имел права. И тут надо признать, что наиболее бесстрашным, наиболее отчаянным из всех артистов оказался Андрей Миронов, который первым вступал в контакт со зверем, увлекая остальных своей храбростью», - писал в своих воспоминаниях Эльдар Рязанов.

А в Ленинграде со львом сняли яркую сцену у сфинкса на Университетской набережной.

Финал побега от льва - перекур на сфинксе на Университетской набережной. Фото: кадр из фильма

КСТАТИ

А вот какие львы так и не появились в ленте? Некинематографичными признали львов Елагина дворца, набережной Макарова, у Адмиралтейства, на Львином мосту и некоторых других. Ну может быть повезет в другой раз. Допустим, во второй части. А что?