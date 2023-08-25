Как обновился "Ленфильм": Тайные комнаты в павильонах, смотровая крыша и студия с душем и брусчаткой

Крышу откроют для индивидуальных экскурсий и мероприятий. Однажды, возможно, на смотровую площадку начнут пускать по разовым билетам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Работа в главной петербургской киностудии, «Ленфильм», кипит по всем фронтам. Пока в павильонах снимают новые картины, во всем здании идут ремонты, реконструкции и реставрации. Накануне Дня российского кино «Ленфильм» приоткрыла свои недоступные двери съемочных площадок, шумовых и звукозаписывающих залов, а также похвастала большим обновлением. Spb.kp.ru заглянула к студии в гости.

ТЕХНИКА ПЕРЕЕХАЛА К ЛЮДЯМ

Перемены в «Ленфильме» начались с коридоров. Там, где приветствовали экскурсантов фотографии разных эпох студии, теперь есть ретроэкспонаты. Например, осветительные приборы, камеры и внушительный монтажный стол с катушками коричневой пленки, на которую записана картина «Зимняя вишня» – именно за этим столом мелодраму и смонтировали. Покрутить механизмы на столе и почувствовать себя советским киномонтажером пока нельзя – оборудование не подключено к сети. Не исключено, что его сделают «живее».

В коридорах "Ленфильма", где водят экскурсии, теперь много интересных элементов. В том числе, старая кинотехника. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чуть дальше оборудовали фотозону для пресс-конференций, где можно на минутку стать режиссером, оператором, сценаристом или актером.

- Нам не хватает интерактива, мы хотим, чтобы люди были задействованы в кинопроцессе. В планах еще открыть интересную локацию, кинорубку, где будут показывать фильмы. Проводить мастер-классы. Надеюсь, когда мы все локации окончательно откроем и они перестанут быть отдельными элементами, люди смогут проводить тут целый день. Все будет вводиться в строй постепенно, - рассказал гендиректор студии Федор Щербаков.

К слову, в планах у «Ленфильма» – выход за свои пределы. Студия собирается устраивать экскурсии по Петербургу, по местам съемок знаменитых фильмов.

Фасады павильонов приводят в порядок. Скоро очередь дойдет и до асфальта во внутренних дворах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

РЕМОНТ С СЮРПРИЗОМ

Много сил киностудия бросила на ремонт трех своих съемочных павильонов. Самый востребованный – первый. Он компактный и завешенный синим полотном – хромакеем. Здесь снимали «Трудно быть богом», «Золушку», «Литвяка» и даже «Шерлока Холмса». В четвертом, который недавно капитально обновили, уже возводят декорации для новой киноленты.

- Реконструкция шла одновременно со съемками. Рабочие вывозили мусор, обновляли техническую начинку. В этом павильоне мы нашли несколько помещений, о которых никто не знал – открыли забитые фанерой двери, а там комнаты с мебелью. Клад не нашли, но находка трогательная, теперь комнаты используются в съемках, - поделился Федор Щербаков.

В шумовой студии переозвучивают шаги киногероев по любым поверхностям. Тут тебе и песок, и брусчатка, и паркет, и бетон. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фильмы будут снимать с помощью новеньких студий: шумовой и студией перезаписи. Первая напоминает строительный магазин: на полу как будто выложены образцы разных полов. Брусчатка, бетон, паркет, песок, доски Все для того, чтобы любые киношные шаги или падение монетки на землю можно было достоверно передать. Здесь же стоит и раковина с краном и душевой лейкой - воссоздавать плеск воды.

НА КРЫШЕ СТУДИИ ТВОЕЙ

Меняется «Ленфильм» не только внутри, но и снаружи. Во-первых, старейшим павильонам капитально ремонтируют фасады. Так, четвертый из них больше не выглядит руинами под зеленым «одеялом». Теперь это благородное серое здание с пудрово-розовыми элементами – именно в этом павильоне в 1896 году провели первый в России публичный киносеанс. Здесь был так называемый сад-аквариум, затем каток, а после революции здание отдали под киносъемки. Пока еще неважно выглядят стены пятого павильона, в котором сейчас работает интерактивная выставка «Пропавшие в кинохронике» - для работ здесь ищут финансирование.

Думаете, душевая комната? Нет! Все та же шумовая студия. Ванна с краном и душевой лейкой здесь для того, чтобы озвучивать плеск воды, принятие ванны и прочие мокрые бытовые звуки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Активным темпом идет работа и над внутренними двориками. В них перекладывают старые инженерные коммуникации, а позднее планируют починить асфальт и выгнать оттуда машины. Пешеходная улица, о которой говорили несколько лет, приближается к открытию. Новое общественное пространство хотят открыть в следующем туристическом сезоне, весной-летом. Главными акцентами на ней будут, конечно, отреставрированные фасады павильонов и яркое граффити с известными киногероями. Но уже в сентябре на улице откроется выставка о военном кино.

Кстати, над двориками киностудии нет ни единого провода. Руководство уговорило сотрудников Ленфильма перепрятать кабели под земли и заполучить редкий для Петербурга кусочек чистого неба.

Старейший четвертый павильон, в котором в XIX веке провели первый публичный киносеанс, больше не похож на руины. Почетное здание реконструировали и снаружи, и изнутри. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вишенкой на торте обновлений можно назвать крышу десятого павильона. Заброшенную, ее вычистили от мусора, выстлали плитками и к апрелю готовятся превратить в смотровую площадку. Вид оттуда действительно открывается шикарный: видно и Соборную Мечеть, и Петропавловку, и купола Спаса-на-Крови, и далекий Эрмитаж. Часть крыши займет деревянная веранда. Крышу отдадут под посещение индивидуальных экскурсантов и проведение мероприятий, для будущих посетителей в здание даже внедрили лифт. Но не исключено, что однажды на крышу начнут запускать по разовым билетам, как на колоннаду Исаакия. Этот вопрос пока не решен.

Вид с крыши киностудии и правда открывается эффектный. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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