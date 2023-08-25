Теплая и солнечная погода будет в Петербурге в последние летние выходные

Температура в последние выходные лета в Петербурге будет на два градуса выше нормы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Последние летние выходные порадуют жителей Петербурга теплой, сухой и солнечной погодой. Воздух 26 и 27 августа прогреется до +23 градусов, что выше нормы. Даже ветер будет не сильным. Поэтому петербуржцы в полной мере смогут насладиться уходящим летом. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

- Хоть сегодня,25 августа, в Ленобласти и Петербурге еще пройдут кратковременные дожди, но уже с субботы погода будет преимущественно сухая и теплая для этого периода. Температура воздуха в выходные дни будет превышать норму на один-два градуса, - отметил синоптик.

Атмосферное давление останется в пределах нормы, но в воскресенье начнет немного понижаться. При этом сильных перепадов не ожидается. Однако отсутствие ветра и облачности скажется на ночных температурах. В Северной столице столбики термометров могут опуститься до +10 градусов, а в Ленобласти и того ниже - до +3 градусов.

- В субботу должно быть солнечно, а вот в воскресенье днем над западными районами Ленинградской области будет облачно и местами даже может отметиться кратковременный дождь, - добавил Колесов.

А в начале следующей недели в Петербург и Ленобласть придет атмосферный фронт. Он принесет с собой умеренный дождь к вечеру понедельника, 28 августа.