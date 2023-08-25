5 волнующих вопросов о климаксе

Акушер-гинеколог СМ-Клиника, кандидат медицинских наук Юлия Шишкина. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Климакс давно перестал быть концом «женского века», хотя по-прежнему способен доставить женщине немало дискомфорта. Как бороться с неприятными симптомами и правильно подготовиться к менопаузе? Рассказывает акушер-гинеколог СМ-Клиника, кандидат медицинских наук Юлия Шишкина.

Существует ли «идеальный» возраст для климакса?

Менопауза в среднем наступает в 50 – 51 год, но может произойти и в 45, и в 55 лет. Понятие нормы здесь очень индивидуально. Климакс в 45 лет не стоит делать причиной комплексов, а в 57 - поводом для гордости. У каждого из вариантов есть свои преимущества и недостатки. Более поздняя менопауза снижает риски раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, но зато бывает вредна при гормонозависимых заболеваниях – кистах, миомах или эндометриозе.

Это страшное слово «приливы»: чего ждать от климакса

Главный симптом климакса – нарушения менструального цикла. А вот самым неприятным проявлением, пожалуй, считаются приливы. Это приступы жара, при которых у женщины краснеет лицо и поднимается температура. Частым спутником приливов становится избыточное потоотделение.

На прекращение менструаций способна реагировать и сердечно-сосудистая система. Так, некоторые пациентки жалуются на тахикардию и колебания артериального давления. Климакс влияет и на психоэмоциональное состояние. Даже жизнерадостные и эмоционально устойчивые женщины могут страдать от плаксивости, перепадов настроения, депрессивных состояний. Наконец, нехватка эстрогена отражается на внешности: кожа становится суше, а возрастные изменения – более ярко выраженными.

Звучит довольно пугающе, но заранее предаваться панике не стоит: симптомы проявляются далеко не у всех. И даже если приливы, комплексы по поводу старения и прочие неприятности вас не минуют – всегда можно прибегнуть к помощи врача. Специалист оценит масштаб проблемы и подберет оптимальные методы коррекции.

А что насчет интимной жизни?

«Об оргазме теперь можно только мечтать» - пожалуй, самое распространенное заблуждение на тему климакса. В реальности менопауза не влияет на возбудимость женщины и не мешает получать удовольствие от секса. Единственный негативный момент касается нехватки увлажненности интимной зоны. Гормоны эстрогены, которые вырабатывают яичники, в том числе влияют на слизистые влагалища и мочевого пузыря. Снижение их уровня приводит к нарушению выработки секрета – особой «смазочной» жидкости. В результате женщина может столкнуться с такими неприятными симптомами как сухость и зуд во влагалище, а в результате - дискомфортом во время секса.

Вернуть радость интимной жизни поможет метод фракционного лазерного омоложения интимной зоны. Процедуру проводит врач-гинеколог при помощи специального аппарата. Под воздействием лазерных лучей в тканях влагалища активизируются процессы самоомоложения и выработки белка коллагена. После процедуры стенки органа утолщаются и приобретают эластичность. Но главное –интимная зона снова становится увлажненной, а значит и заниматься любовью становится намного приятней.

Можно ли обойтись без гормональной терапии?

Гормональная терапия при климаксе не является обязательной. Здесь все зависит от симптомов и желания пациентки. Если женщина комплексует из-за внешности, плохо себя чувствует, предается унынию – почему бы не исправить эту ситуацию? Тем более, что современные препараты работают быстро и не дают побочных эффектов.

Кстати, вопреки расхожему мнению, гормональная терапия никак не влияет на вес. Да, с наступлением менопаузы масса тела действительно увеличивается – в среднем на пару килограммов за год. Вот только этот процесс в большей степени обусловлен естественными причинами: замедлением метаболизма, неправильным питанием, привычкой «заедать» проблемы. Здесь все зависит уже от силы воли самой женщины: насколько она готова придерживаться правильного рациона, не жалеть времени на уход за кожей и занятия спортом.

Чувствую приближение климакса: какой план действий

На скорое наступление климакса обычно указывают колебания менструального цикла: это то, что женщина замечает в первую очередь. Уже в этот момент можно обратиться к врачу и пройти необходимые обследования: УЗИ органов малого таза, анализы крови и мочи, маммографию или УЗИ молочных желез по показаниям. В обязательном порядке врач обращает внимание на концентрацию холестерина и сахара в крови, а также на состояние гормонов щитовидной железы. Не лишним будет проверить и уровень витамина D, кальция и других микроэлементов. Наконец, при наступлении климакса обязательно проверяют плотность костной ткани – с помощью специального исследования остеоденситометрии.

Преодолеть климакс может любая женщина. Главное - найти «своего» врача: профессионального, но вместе с тем чуткого и эмпатичного. Запишитесь на консультацию к гинекологу СМ-Клиника и узнайте больше о возможностях диагностики и терапии симптомов менопаузы.

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