Коммунальные платежи вырастут на 4,9 процента в Петербурге с 1 июля 2024 года

Коммунальные услуги подорожают в Петербурге на 4,9 процента летом 2024 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге тарифы на коммунальные услуги не менялись с 1 декабря 2022 года. Цены на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электричество, газ, тепловую энергию, а также услугу по обращению с твердыми отходами останутся прежними еще почти десять месяцев, до 1 июля 2024 года. А вот после этой даты ожидается повышение тарифов на 4,9 процента. Об этом сообщили в комитете по тарифам.

- С 1 июля 2024 года индекс изменения вносимой горожанами платы за коммунальные услуги по Петербургу планируется в размере 4,9 процента, что соответствует прогнозируемой инфляции. Однако в предстоящей активной фазе тарифной кампании мы продолжим следовать вектору, заданному губернатором: придерживаться принципа «инфляция минус», когда прирост тарифов меньше инфляции, - отметили в комитете.

На данный момент средний платеж за коммунальные услуги в Северной столице ниже, чем в ряде других регионах России. Это связано в том числе с тем, что ведется работа по исключению неэффективных расходов регулируемых организаций.