Как усыновить ребенка: 36 тысяч детей в России ждут свою семью

Что сделать для усыновления ребенка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Размер материнского капитала за усыновленного с 1 января 2020 года первенца составляет 586 946,72 рубля. О том, как усыновить ребенка, можно подробно узнать на сайте усыновите.рф, созданном в рамках реализации национального проекта "Демография".

Льготная ипотека

Семьям с детьми доступно улучшение жилищных условий с помощью программы «Семейная ипотека». Ее участники могут взять ипотеку или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке 6%, а разницу банку компенсирует государство. При этом ставка в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) еще меньше — 5%.

Максимальная сумма кредита в регионах составляет 6 млн рублей, а в Москве, Санкт Петербурге, Московской и Ленинградской областях — 12 млн. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья, а оформить ипотеку нужно в одном из банков-партнеров.

Отметим, что с 2023 года программа действует на новых условиях. Так, льготный кредит можно получить до 1 июля 2024-го, семьям с детьми инвалидами — до конца 2027 года.

Как сообщается на «Госуслугах», программа позволяет значительно снизить ипотечные платежи. Так, при оформлении кредита на 5 млн рублей за 20 лет можно сэкономить около 4 млн.

Напомним, что кредит можно взять на покупку квартиры от застройщика в новостройке или строящемся ЖК, частного дома с участком, на рефинансирование ипотечного кредита, на вторичное жилье в ДФО. Кроме того, семьи с детьми-инвалидами тоже могут взять ипотеку на приобретение вторички в регионах без строящихся многоквартирных домов.

Благодаря стратегической инициативе «Социальное казначейство» родители также могут подключить уведомления на портале «Госуслуги» и получать информацию о том, какие выплаты и льготы им доступны в зависимости от жизненной ситуации.

Переобучение для мам и ясли для малышей

По нацпроекту «Демография» есть и другие не менее полезные меры поддержки. Так, мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком или воспитывающие детей дошкольного возраста, могут пройти бесплатное переобучение, чтобы реализовать себя в профессии или открыть собственное дело. Многие курсы проводятся дистанционно, что очень удобно для женщин в декрете. В каждом регионе страны набор программ формируется с учетом потребностей местного рынка труда.

Подать заявку на переобучение можно на портале «Работа России».

Подробнее о возможностях нацпроекта можно узнать по ссылке.