2050.ЛАБ провел арт-перфоманс «Путь» на «PRO//Движение. ЭКСПО»

Фото: предоставлено организатором

Событие стартовало с открытием форума на совместном стенде ТМХ и 2050.ЛАБ. На глазах посетителей в режиме реального времени известный художник-постановщик Николь Кламперт создал уникальноеграффити, символизирующее работу промышленного дизайнера.

В названии работы - «Путь» соединяется сразу несколько образов и смыслов. Она отражает динамику, яркость и глубину дизайна как сферы креативной индустрии. «Путь» – это ассоциация на тему становления и развитие промышленного дизайна и отсылка к железнодорожной тематике проектов 2050.ЛАБ.

«С помощью арт-перфоманса мы хотели показать путь от идеи до ее воплощения. И то, что каждый наш дизайн-проект мы воспринимаем как процесс создания предмета искусства. В этой работе отражены и знаковые проекты дизайн-студии 2050.ЛАБ – вагон для Петербургского метрополитена «Балтиец», пассажирский электропоезд ЭП2ДМ, концепт городского транспортной системы О-III», - отметила генеральный директор 205.ЛАБ Дарья Топильская.

Путь - время, которое бежит с невероятной скоростью. Это пространство, которое наполнено энергией, предметами, людьми. Это чувства и эмоции, которые мы испытываем, глядя на произведение искусства, встречая любовь, отправляясь в путешествие. Это работа творца, который созидает вселенную, создает миры и впечатления. Это дизайн-процесс, когда из ничего рождается что-то.

Николь Кламперт:

Окончил Академию художеств имени И.Е. Репина по специальности «Театральный художник».

2019-2021 гг. преподавал живопись студентам Академии им.А.Л. Штиглица на факультетах Промышленного и Транспортного Дизайна.

2017 г. - лауреат национальной премии Израиля по дизайну интерьеров.

С 2021 г. - сотрудничество с международной Галереей The Russian Ark

В качестве художника-постановщика реализовал более 20 театральных проектов. В том числе «Чайка. Сюжет для небольшого рассказа» (2016, Театр Мастерская, Санкт-Петербург), «Чужие», площадка Скороход, Санкт-Петербург (2017), «Медея. Голоса», Балтийский Дом (2018), «Танго Сториз», театр ЛДМ (2020), «Колымские рассказы», театр Ленсовета, (2021), "Ведро", Театр Балтийского Флота, Кронштадт (2022), "Переправа", Театр Балтийского Флота, Кронштадт (2023), "ГОГОЛЬ.НОС", ТЮЗ, Санкт-Петербург (2023), "Фигаро", Театр Балтииского Флота, Кронштадт (2023).

Также у Н.Кламперта прошло 7 художественных выставок и крупных проектов: «Transparent», групповая выставка в музее современного искусства, Тель-Авив (2016), «Муза должна жить», групповая выставка в АртМузе, Санкт-Петербург (2016), «Young Russian Artists», групповая выставка в Shattuck gallery, MA, New York (2017), групповая выставка театральных художников, СТД и Балтийский Дом, Санкт-Петербург (2018), «Italia-Russia-Akademia», групповая выставка в музее Академий художеств, Санкт-Петербург (2018), «Плафон музея Академий художеств» в рамках Итальянского форума, Санкт-Петербург (2018), «Patterns — the last seconds», персональная выставка в Итальянском зале академий художеств, Санкт-Петербург (2018).

«PRO//Движение. ЭКСПО» - Масштабный железнодорожный салон техники и технологий на пространстве колеи 1520. Единственный в Европе, имеющий стратегическое значение в развитии железнодорожной отрасли России и усилении международного сотрудничества.

Уникальная коммуникационная площадка для встречи лидеров железнодорожной отрасли, экспертов, специалистов, презентации производителей, подписания соглашений с иностранными партнерами.

Включает более 70 натурных образцов новинок железнодорожной техники, более 90 экспонатов из коллекции музея, конференцию, а также динамический показ железнодорожного транспорта – впервые в Санкт-Петербурге.

Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ реализует проекты, призванные повысить привлекательность и конкурентоспособность отечественного производства на российском и международных рынках, а также опытно-конструкторскими работами для предприятий транспортно-машиностроительного комплекса РФ. Компания является членом World Design Organization (WDO).

2050.ЛАБ – победитель престижной дизайн-премии Red Dot Award в категории Design Concept («Концепция дизайна») за концепт городского электропоезда AIRSCP.

Дизайнеры, инженеры, конструкторы и технологи 2050.ЛАБ, обладающие опытом работы в ведущих промышленных дизайн-бюро России и Европы, занимаются интеграцией мировых трендов промышленного дизайна в российскую промышленность.

2050.ЛАБ формирует глобальную экосистему бренда: от промышленного дизайна объектов до дизайна бизнес-культуры, среды, мышления.