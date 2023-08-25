Быстро и безопасно: покупатели жилья стали чаще оформлять собственность на квартиру удаленно

Покупатели жилья стали чаще оформлять собственность на квартиру удаленно. Фото: freepik.com.

Чтобы сделка купли-продажи состоялась, нужно зарегистрировать переход права собственности в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Сейчас это можно сделать удаленно электронным способом. Электронная регистрация позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. В среднем такая регистрация занимает 2 дня, это в 2 раза быстрее по сравнению с обычным способом. Поэтому покупатели жилья такой возможностью пользуются все чаще.

Ожидаемо большая часть регистраций – более половины – проходит в Санкт-Петербурге. На втором месте – Ленобласть (7,1 тысяч), на третьем – Архангельская (4,8 тыс.) и Вологодская (4,1 тыс.) области.

Только через Сбер по итогам семи месяцев 2023 года граждане зарегистрировали своё жильё 70 тысяч раз. Пятая часть регистраций приходится на недвижимость, приобретенную без ипотеки – за собственные средства клиента, сообщает Домклик. В Северо-Западном банке Сбербанка ежемесячно электронную регистрацию права собственности проходят в среднем десять тысяч сделок с недвижимостью.

Востребованность услуги в банке объясняют экономией пользователем времени и денежных средств. В среднем процесс электронной регистрации сделки занимает от 40 часов до трех дней, в то время как обычная регистрация – до 6 дней. Кроме этого, при использовании сервиса ставка по ипотеке традиционно ниже на 0,3 п.п.

Также популярностью у покупателей жилья - клиентов Сбера- пользуется «Сервис безопасных расчётов». Им в СЗФО с начала года воспользовались более 60 тысяч раз. Технологичный сервис позволяет проводить безналичные расчёты за объект недвижимости между продавцом и покупателем без дополнительных посещений офиса банка. Клиент подписывает документы по сделке, денежные средства покупателя блокируются на специальном счёте и перечисляются продавцу автоматически после регистрации договора купли-продажи.

Клиент сам решает, нужен ему только один из этих сервисов или оба одновременно. Для упрощения процесса можно воспользоваться сервисом «Регистрация и расчеты», который объединяет эти две услуги, – с его помощью можно безопасно зарегистрировать право собственности и провести денежные расчёты между сторонами почти в 3 раза дешевле, чем если оформлять их по отдельности. Услуга подходит для тех, кто за свои средства покупает вторичную недвижимость или дом с участком. За четыре месяца с момента запуска услуги «Регистрация и расчеты» в СЗФО ею воспользовались уже 5,5 тысяч раз.