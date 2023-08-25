В жилом комплексе «Северная долина» введена в эксплуатацию пятая школа. Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

В жилом комплексе «Северная долина» введена в эксплуатацию пятая школа на 825 мест. Соответствующее разрешение выдала Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. ГБОУ Школа №142 откроет свои двери 1 сентября 2023 года.

Девелоперская компания «Главстрой Санкт-Петербург» завершила строительство пятой школы на 825 мест на территории жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Учебное заведение общей площадью 18 350 м² расположено на улице Фёдора Абрамова, 19 к2. Строительные работы на всех этапах контролировал Комитет по строительству.

Объект образования спроектирован по индивидуальному проекту и представляет собой асимметричное здание. Просторный двор сужается к центру главного фасада - входной группе. Доминантой здания являются четыре ритмичных объема на высоких колоннах.

Здание имеет смешанную этажность. Для комфорта учебная секция для учащихся младших классов обособлена в отдельный блок с собственным входом и является непроходной для других учеников.

В здании разместятся 33 учебных класса, два бассейна, спортивные и актовый залы, столовая с обеденным залом, а также библиотека с читальным залом. На прилегающей территории расположен спортивный кластер с различными функциональными зонами - футбольным полем, беговыми дорожками, площадками для игр в волейбол, баскетбол и настольный теннис, зонами для подвижных игр и отдыха.

Основным цветом наружной отделки является жемчужно-серый. Тем самым здание контрастно выделяется на фоне сложившейся застройки с темным цветовым решением нижних этажей. Парным основному цвету служит цвет бордо, акцентирующий внимание на объемах лестничных клеток и эркеров. Материалы, применяемые в проекте, обладают стойкостью к воздействиям влаги, низких и высоких температур.

Напомним, в жилом комплексе «Северная долина» уже построено и открыто семь детских садов и четыре школы. До конца 2024 года здесь появится еще две школы, три детских сада, а также две поликлиники для взрослых и детей.