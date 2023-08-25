«Нулевые чтения» проекта бюджета: На что потратятся власти Петербурга в ближайшие три года

Предстоящие статьи расхода впервые перевалили за триллион рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге начались «нулевые чтения» проекта бюджета города на 2024-2026 года. Подобный формат позволяет депутатам и представителям Смольного предварительно обсудить предстоящие расходы городской казны. Дело это непростое. Ведь от этого зависит, как будет чувствовать себя город ближайшие три года, поэтому главный финансовый документ планируют обсуждать две недели, до 6 сентября. В частности, чиновники уже предполагают, что доходы в казну в 2024 году составят примерно 1,17 триллиона рублей.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ТРИЛЛИОН

Предстоящие статьи расхода впервые достигли свыше триллиона рублей. На 2024 год (с учетом Адресной инвестиционной программы на 2024 год) они составят 1,14 триллиона рублей.

- В таких цифрах нет ничего удивительного: что город заработал, то и тратит, - объясняет spb.kp.ru экономист Дмитрий Прокофьев. - Выросла прибыль городских предприятий, получающих госзаказ, а также номинальный доход людей, работающих на них, и, соответственно, в казну ушло больше налогов.

Доходы в казну в 2024 году составят примерно 1,17 трлн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

А вот доходы бюджета города в следующем году оцениваются в объеме 1,17 триллиона рублей. А в следующие несколько лет прогнозируют ежегодный прирост – примерно на восемь процентов. А это 1,26 трлн рублей и 1,36 трлн рублей соответственно.

- Однако запланированный рост доходов (вот эти восемь процентов) едва обгоняет инфляцию. Официально она, конечно, ниже. Но реальная инфляция где-то на таком уровне. Поэтому они рассчитывают просто выйти вровень с этим показателем.

КУРС НА РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Председатель ЗакСа Александр Бельский отметил, что приоритеты финансирования остаются неизменными: «исполнение всех социальных обязательств и реализация национальных проектов, обозначенных президентом».

- Это значит, что каждый конкретный объект финансирования должен быть вписан в общую стратегию развития направления и города в целом, - поясняет Бельский. - Так, строительство новой школы в районе должно не только решать территориальные проблемы, но и работать на повышение качества всего городского образования.

Проект бюджета будут обсуждать две недели - до 6 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

К слову, именно на развитие образования (без учета АИП) город планирует потратить аж 18,3 процентов средств. На транспорт и здравоохранение меньше: 15,3 и 12,3 процентов соответственно. На соцподдержку выделят 12,3 процентов, а на обеспечение петербуржцев доступным жильем и ЖКХ-услугами – 5,2 процентов.

В ЦИФРАХ

Всего город планирует потратить в ближайшие три года 2,8 триллионов рублей: 941,1 млрд – в 2024 году и 920,1 млрд и 942,2 млрд – в 2025 и 2026 годах соответственно.