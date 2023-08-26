Предприниматели Петербурга и Башкортостана провели сотню бизнес-встреч

Благодаря переговорам и встречам стороны смогут привлечь новых инвесторов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургская Торгово-промышленная палата 25 августа приняла гостей из Республики Башкортостан. Около 40 предпринимателей и предприятий региона приехали на переговоры с сотней коллег из Петербурга и Ленобласти. С 2016 года Башкортостан и Петербург сотрудничают по обновленному соглашению, которое дает весомые плоды.

- В северную столицу мы активно поставляем дизельное топливо, автомобильный бензин, пластмассу и каучук, а также рыбу и переработанные рыбные продукты. А Петербург поставляет в Башкортостан лекарственные препараты, медицинские инструменты и оборудование, парфюмерные и косметические средства, чай, ювелирные изделия, - рассказала на встрече министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева.

На переговоры из Башкортостана приехали предприятия из сфер промышленности, туризма, торговли, АПК. Со стороны Петербурга и Ленобласти участвовали компании из сфер логистики, фармацевтики, сферы гостиничных услуг, юриспруденции. Всего между партнерами прошло порядка ста встреч.

Болычева выразила уверенность в том, что переговоры помогут республике нарастить туристический поток и привлечь новых инвесторов.