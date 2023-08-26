Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Дом. Семья26 августа 2023 16:50

Ждем прибавления: Ленинградский зоопарк будет разводить и оберегать манулов

Ленинградский зоопарк вступил в программу по сохранению и разведению манулов
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Долгожданный манулий малыш по кличке Шу родился в зоопарке совсем недавно.

Долгожданный манулий малыш по кличке Шу родился в зоопарке совсем недавно.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Ленинградский зоопарк стал участником программы Евроазиатской ассоциации зоопарков по разведению и сохранению манулов. Петербургские специалисты будут оберегать хищных кошек и помогать им поднимать популяцию.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, специалисты Ленинградского зоопарка уже встретились с коллегами из Москвы, чтобы сотрудничать в этом направлении. Лишь в шести зоопарках России живут манулы, а петербургский стал вторым в стране счастливчиком, обладающим парой манулов, которая принесла потомство в этом году.

- В Ленинградском зоопарке манулы размножались в последний раз в 2007 году, 16 лет назад, - отметили в администрации города.

Разводить манулов крайне непросто, поскольку у них очень слабый иммунитет. По наблюдениям биологов и зоологов - самый слабый во всем семействе кошачьих. Однако у Намики и Свэна из петербургского зоосада получилось обзавестись малышом. Долгожданный котенок по кличке Шу родился в начале августа. Маленький самец уже научился показывать характер - он шипит в случае опасности. Подкрадываться, маскироваться за ветками и играть с мышью котенок уже тоже умеет.

Живой уголокЖивой уголок: Окно в природу