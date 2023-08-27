В сентябре первоклассникам бесплатно покажут кино в Петербурге

Первоклашкам бесплатно покажут кино в сентябре. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 2 по 30 сентября в кинотеатрах Петербурга будут проходить бесплатные киносеансы для первоклассников. Показы пройдут в рамках акции «ПервоКлассный выходной», приуроченной ко Дню знаний. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В мае 2023 года в городе уже проходила киноакция для школьников «Петербург, я люблю тебя!». Тогда 67 тысяч учащихся школ получили бесплатные билеты на сеансы в 41-м кинотеатре.

Городская администрация не зря именно сегодня напомнила о фильм и кинотеатрах, ведь 27 августа отмечается День российского кино.

- В нашем городе снималось множество знаменитых фильмов, которые стали частью культурного наследия. Поздравляю всех, чья жизнь и судьба связаны с кинематографом, - сказал губернатор Александр Беглов.

И действительно, в Петербурге сняли десятки, сотни легендарных фильмов! Это и

«Невероятные приключения итальянцев в России» Эльдара Рязанова, и «Осенний марафон» Георгия Данелии, и легендарный «Брат» Алексея Балабанова, а также «Прогулка» Алексея Учителя, «Питер FM» и многие другие.

Старейшему кинотеатру "Аврора" в этом году исполняется 110 лет - сейчас здесь проходит выставка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

К слову, в этом году старейшему городскому кинотеатру «Аврора» исполняется 110 лет. По этому случаю в фойе кинотеатра открыли выставку «Аврора и Петербург: век кино-любви».

В ЦИФРАХ

Город ежегодно выделяет субсидии на кинопроекты. С 2010 года Петербург поддержал производство 199 фильмов на общую сумму более одного миллиарда рублей. В этом году с помощью субсидий было снято 27 фильмов, среди них – семь художественных кинолент, 17 документальных, одна научно-популярная и две анимационных картины. За восемь месяцев 2023 года согласовано проведение съемок 135 проектов.