Объемы продаж табака аномально упали в Петербурге

Объемы продаж табака в Петербурге снизились в 1,9 раз. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге в январе-июне 2023 года аномально упали объемы продаж табака. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года розничные продажи сигарет и папирос снизились в 1,9 раз. Если в прошлом году на одного петербуржца в месяц в среднем приходилось 133 сигареты, то в текущем году - уже 70. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные Росстата.

Таким образом, Петербург ушел из регионов-лидеров по самому курящему населению. Если в прошлом году Северная столица находилась на четвертом месте в рейтинге, то сейчас город опустился более чем на 50 строчек вниз и занял 56 место.

Однако эксперты полагают, что в подсчетах Росстата могут быть неточности. Поэтому продажи могли и не упасть так сильно, как сообщили в ведомстве.

- Дело в том, что Росстат считает по акцизам, а реальные продажи включают в себя и контрафакт. Учитывая падение доходов населения, многие начинают экономить и переключаются на серые покупки, - пояснил гендиректор аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

Из данных Петростата следует, что за первые шесть месяцев 2023 года оборот компаний от продаж табачных изделий составил 51,5 млрд рублей, что на 9,6% больше, чем было годом ранее. Получается, что несмотря на падение продаж, доходы у организаций растут. Вероятнее всего, это связано с повышением цен на данную продукцию. По данным статистики, в июне стоимость сигарет выросла на 7,5% в сравнении с декабрем 2022 года.