Букеты или конфеты: выбираем подарки учителям на 1 сентября

Интересным подарком могут стать необычные подарки, например, Кашпо Лисенок. Фото: предоставлено Flowwow.

Приближается День знаний – пора подумать, какой подарок преподнести классному руководителю и другим педагогам. Кажется, все уже было: и цветы, и конфеты, а хочется, чтобы первый учебный день задал тон всему году и привнес праздничное настроение. В этом материале рассказываем об интересных тенденциях и нестандартных идеях подарков учителям.

Тренд 1. Курс на индивидуальность

Главная ценность любого подарка – его уникальность и особый смысл для конкретного человека: любимый цвет, продукт, предмет гардероба, отсылка к определенному литературному персонажу или киногерою. Старайтесь выбирать такой презент, чтобы он говорил учителю о нем самом и о ваших отношениях.

Оригинальная обложка на паспорт наверняка придется педагогу по душе. Фото: предоставлено Flowwow.

Тренд 2. Функциональный хендмейд

Предметы ручной работы в качестве подарка всегда ценились выше, чем товары из масс-маркета. Однако сегодня особенно важно, чтобы презент при этом не был лишен функциональности. Вместо статуэток и хрупкой декоративной посуды лучше выбирать те вещи, которые можно смело использовать в быту. Например, керамическую вазу ручной работы или подставку из эпоксидной смолы для чашки.

Керамическая ваза ручной работы понравится любителям цветов. Фото: предоставлено Flowwow.

Подставка для чашки из эпоксидной смолы пригодится в любом доме. Фото: предоставлено Flowwow.

Тренд 3. Здесь и сейчас

Сентиментальные подарки на долгую память, которые много лет ждут своего часа и пылятся на полках, отходят на второй план. Лучший презент – тот, который тут же подарит минуты радости. Хорошая идея – атмосферные съедобные подарки: они произведут впечатление, не занимая место на рабочем столе или полке. К тому же, например, бенто-торты можно заказать с уникальной надписью и дизайном.

Сладкие подарки всегда остаются нестареющей классикой. Фото: предоставлено Flowwow.

Клубника в бельгийском шоколаде не оставит равнодушным даже тех, кто не очень любит сладкое. Фото: предоставлено Flowwow.

Тренд 4. Забота о себе

Учителя зачастую отдают детям так много энергии, что оказываются в группе риска по профессиональному выгоранию. День знаний – отличный повод напомнить педагогу: во имя учебных целей нельзя забывать и о себе. В этом году актуальны ароматические наборы для релаксации и подарочные сертификаты в спа и на флоатинг.

Сертификат на тайский массаж травяными мешочками «Тайская легенда» - интересный презент для заботящихся о своем здоровье учителе. Фото: предоставлено Flowwow.

Массажная свеча с ягодным ароматом запомнится надолго. Фото: предоставлено Flowwow.

Тренд 5. Нестареющая классика

Из моды никогда не выйдет шоколад, чай или кофе. Однако обычные сладкие наборы уже не так интересны. Предложите учителю не просто устроить чаепитие, а изучить разные сорта и вкусы, ощутить волшебное действие бодрящих и успокаивающих трав, выбрать из многообразия начинок для шоколада свою любимую.

Подарочный набор чая подарит много уютных часов за чашечкой ароматного напитка. Фото: предоставлено Flowwow.

Тематический сладкий набор подойдет преподавателю любого возраста. Фото: предоставлено Flowwow.

Отношения между педагогом, учениками и родителями изначально носят деловой характер, но тем важнее в ситуации праздника сохранять человеческий контакт. Подарок учителю, безусловно, должен быть умеренным, с дистанцией, но вызывать улыбку на лице и тепло в сердце.