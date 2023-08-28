«Лето не хочет от нас уходить»: Синоптик Колесов рассказал, какой будет погода в Петербурге на 1 сентября

Погода на 1 сентября в Петербурге обещает быть теплой и без дождя. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

1 сентября в Петербурге будет достаточно тепло. Утром обещают от +16 до +18 градусов, а днем выше +20. Школьники пойдут на линейки в легкой парадной форме, плащи и зонты можно не брать, в городе дождя быть не должно. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале.

- Самое главное, что не будет повторения прошлого года и температурный антирекорд в Санкт-Петербурге с дневными показателями в +9,7 градусов, так и останется в архивах истории, - пишет Колесов.

Последние летние дни петербуржцам могут омрачить дожди и ливни с грозами. Но зато в промежутках между ними можно будет наслаждаться теплом. 30 и 31 августа воздух прогреется до +24... +26 градусов соответственно.

- Лето не хочет от нас уходить. Температура воздуха за +20, а это выше нормы на 2-4 градуса. По последним расчетам такой характер погоды продержится и в начале сентября, можно даже загадывать и на всю первую декаду, - добавляет синоптик.