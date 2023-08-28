800 военных и детей участников спецоперации поступили на бюджет в вузы Петербурга

800 военнослужащих и детей участников спецоперации приняли в вузы на бюджет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудили поступление участников спецоперации и их детей в вузы и колледжи города. Высшее образование в этом году начнут получать более 800 человек, а среднее профессиональное – 309 абитуриентов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Федеральная норма по всей России – десять процентов бюджетных мест. Большинство первокурсников выбрали СПБГУ, Технологический, Политехнический и Горный, – добавил губернатор Александр Беглов.

Поступали будущие универсанты вне общего конкурса, по отдельной квоте. Среди колледжей в приоритете оказались технические учебные заведения, сотрудничающие с промышленными предприятиями. Благодаря этому выпускники получают работу сразу после выпускного.

Кроме того, в этом году Петербург пригласил 14 мариупольских абитуриентов в Российский государственный институт сценических искусств. По его окончании они вернутся в родной и восстановленный театр. На следующий год планируется принять будущих технических специалистов.

Александр Беглов также добавил, что на базе почти двадцати вузов города открыты пункты приема гуманитарной помощи.