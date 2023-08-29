Петербург занял лидирующую позицию по уровню безработицы в России

В Петербурге один из самых низких показателей безработицы в России. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уровень безработицы в Петербурге является одним из самых низких среди регионов России. По подсчетам специалистов в апреле-июне 2023 года безработными считались 51,3 тысячи жителей Северной столицы или 1,6 процента численности рабочей силы. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- На конец июня 2023 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете 17,2 тысячи незанятых трудовой деятельностью граждан, из них 12,3 тысячи человек имели статус безработного, - уточнили в пресс-службе.

При этом уровень безработицы в Петербурге падает уже несколько лет подряд. Если в конце июля 2021 года он составлял 1,1 процента, а в 2022 году - 0,57 процента, то в 2023 году снизился до 0,4 процента.

При этом вакансии для безработных в Северной столице есть. На конец июня работодатели искали 49,6 тысячи сотрудников. И конкуренция за место очень низкая. Так, на одну вакансию приходится 0,35 человек из числа тех, кто стоит на учете в госучреждениях службы занятости.

Но Петербург лидирует не только по числу безработных, но и по уровню бедности. По итогам 2022 года Северная столица заняла первое место среди регионов России по данному показателю.