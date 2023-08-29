Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Новости компаний29 августа 2023 10:35

В 2023 году предприниматели малого бизнеса Северо-Запада получили онлайн кредитов на 67 миллиардов рублей

Из них свыше 31 миллиарда пришлось на Петербург
Иван МАЛЬКОВ
В 2023 году предприниматели малого бизнеса Северо-Запада получили онлайн кредитов на 67 миллиардов рублей. Фото: freepik.com.

В 2023 году предприниматели малого бизнеса Северо-Запада получили онлайн кредитов на 67 миллиардов рублей. Фото: freepik.com.

В России продолжается поддержка малого бизнеса. Недавно стало известно, что с начала года предприниматели небольших фирм Северо-Запада оформили более 23 тысяч кредитов и получили 67 миллиарда рублей онлайн. Из них 31 миллиард пришелся на жителей Петербурга. Оформление услуг проходило через интернет-банк СберБизнес.

37% таких кредитов оформляли предприятия оптовой и розничной торговли. Еще 12% пришлось на строительную отрасль, 7% - на транспортные и логистические компании. 37% всех средств выдавали в Петербурге, 10,1 в Ленинградской области, 9,9% в Вологде.

По нашей информации, более 95% малых предприятий Северо-Западного федерального округа предпочитают именно онлайн-кредитование. Этим способом можно предоставить все документы дистанционно в любое время суток, а сам кредит, например, в Сбере, предприниматели получают примерно в течение трех минут.

БИЗНЕС-ПРЕСС