В Шушарах ввели в эксплуатацию новый 12-ти этажный комплекс. Рендер: «Лидер Групп».

В поселке Пушкинского района Петербурга Шушары умеют строить быстро! Например, недавно стало известно, что там ввели в эксплуатацию новый 12-ти этажный комплекс «АЭРОСИТИ 2». Застройщик «Лидер Групп» планировал сдать объект только в конце 2024 года, а новоселы должны были получить заветные ключи до середины лета 2025 года. Но высокие темпы строительства позволили сильно сократить официальный срок завершения проекта.

Новый комплекс комфорт-класса возвели в составе масштабного одноименного проекта квартальной застройки в поселке Шушары. По сути, «АЭРОСИТИ» - это новый городской район, в котором нет высотной уплотнительной застройки, а возведение квартала проходит в соответствии с градостроительной документацией.

Здесь строят не только современные жилые дома с паркингами и закрытой территорией, но и с нуля создают комфортную жилую среду для десятков тысяч петербуржцев.

Интересно, что необходимые новоселам детские сады и школы вводятся в эксплуатацию раньше жилых домов. Например, чуть более недели назад в квартале ввели в эксплуатацию и готовят к открытию уникальную школу-трансформер на 350 детей, которая совмещает в себе функции детского сада и начальной школы. А совсем скоро красную ленточку планируют перерезать в большой средней школе на 1650 учащихся. Кроме того, в прошлом году в квартале открыли современный детский сад на 320 детей. Все социальные объекты расположены в нескольких минутах ходьбы от нового ЖК.

Кроме школ и садиков развивается и дорожная инфраструктура. Сегодня в Шушарах выполняется масштабная реконструкция въезда в поселок. Работы на улице Пушкинской включают не только расширение дороги с двух до четырех полос, но и строительство нового безопасного участка дороги с уличным освещением, тротуарами, островками безопасности и организацию нового перекрестка с Витебским проспектом.