Петербуржцам предложили испытать тариф Tele2. Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2 предлагает новым клиентам в Санкт-Петербурге и Ленинградскойобласти бесплатно протестировать качество связи при подключении на тариф «Мой онлайн». Компания сохранила надежность и высокие скорости мобильного интернета в регионе и предлагает новым абонентам лично в этом убедиться.

Новые клиенты Tele2 могут подключиться к тарифу «Мой онлайн», пользоваться связью в течение двух недель бесплатно и лично убедиться в хорошем качестве услуг оператора. Во время промо-периода абоненту будут доступны 50% от общего объема пакета услуг, включенных в тариф. Полный пакет услуг включает в себя 25 Гб мобильного интернет-трафика, безлимитный доступ к популярным социальным сетям и мессенджерам, а также безлимитные звонки на номера Tele2 и 400 минут на мобильные номера домашнего региона. Если клиент доволен качеством, он может внести полную абонентскую плату и продолжить пользоваться преимуществами тарифа. При досрочной оплате неизрасходованные гигабайты и минуты тестового периода сохранятся. Акция действует до 24 сентября 2023 года.

Tele2 продолжает сохранять качество и надежность инфраструктуры связи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на высоком уровне. Летом 2023 года оператор Tele2 показал лучшие результаты по скорости загрузки мобильных данных в 7 населенных пунктах Ленинградской области в ходе тестов ФГУП «Главный радиочастотный центр». Компания также продемонстрировала хорошее качество голосовой связи и мобильного интернета на автомобильной дороге от Санкт-Петербурга до Выборга. Теперь петербуржцы могут бесплатно провести собственный тест-драйв качества связи.

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