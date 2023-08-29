В Петербурге заработала поминутная оплата парковки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об изменении порядка оплаты парковки. Теперь в городе заработала поминутное погашение стоянки. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Документ изменил не только порядок и способ внесения средств, но и процедуру возврата денег. Поминутная оплата откроется с первой минуты второго часа с учетом некоторых особенностей, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

К слову, при оплате через паркомат, банкомат или кассу кредитной организации услуга будет доступна с оплатой первого часа размещения автомобиля. Продлить сессию в таком случае нельзя.

Но, если же средства вносятся через мобильное приложение или с помощью смс, для автомобилистов в Северной столице действуют общие правила. Каждая минута будет оплачиваться только со второго часа стоянки.

Кроме того, список банкоматов и кредитных организаций, через которые можно будет вносить деньги за использование платной парковки, совсем скоро разместят на специализированном портале в Интернете.

Ранее spb.kp.ru писала, что на Васильевском острове установят 3805 знаков перед началом специализированной зоны стоянки.