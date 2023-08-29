Россияне активнее стали посещать зарубежные страны для летнего отдыха. Фото: freepik.com.

Россияне активнее стали посещать зарубежные страны для летнего отдыха, но география их интереса изменилась. По сравнению с летом прошлого года туристы чаще выбирали страны Ближнего и Среднего Востока, чем европейские маршруты. Прибавила в числе российских туристов и Африка: в топ-5 стран для летнего отпуска вернулся Египет, а число путешественников в Тунис выросло в 3,5 раза.

С 1 июня по 25 августа поток российских туристов, выезжающих за границу, вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Турция по-прежнему остаётся самым популярным направлением у россиян. В этом году страна приняла на 27% больше путешественников, чем прошлым летом. Однако востребованность «восточного» направления связана не только с турецким отдыхом. Объединённые Арабские Эмираты, несмотря на дневную температуру воздуха в Дубае, Шардже и Абу-Даби в 40 градусов, посетили на 37% больше россиян. Кроме этих двух направлений для туризма Ближний и Средний Восток заинтересовал россиян отдыхом в Иране(+115%) и Саудовской Аравии (+123%). По общему числу туристов Ближний и Средний Восток обошел страны Европы.

При этом турпоток в Европу также увеличился, но куда скромнее общего роста зарубежных поездок россиян – всего на 15%. Растущими направлениями для летнего досуга в этой части света стали Италия (+43% туристов против лета 2022 года), Испания (+36%), Франция (+33%), Германия (+33%) и Греция (+25%). Несмотря на общую динамику путешествий в Европу, эти страны по-прежнему входят в топ-10 локаций у россиян.

Заметно вырос интерес россиян к Африке. Существенно прибавил в популярности Египет, куда этим летом направилось на 176% больше туристов из России. Прошлым летом страна находилась лишь на 7-м месте по популярности у россиян, сезон 2023 года вернул ее в топ-5 самых частых зарубежных направлений для отдыха. Другим растущим африканским маршрутом для летнего туризма стал Тунис, который принял в 3,5 раза больше отдыхающих из России.

Популярность азиатского туризма – поток в этом направлении увеличился на 39,4% – в основном связана с возросшим интересом к Таиланду, Малайзии, Шри-Ланке, Южной Кореи и Индонезии. Суммарно в эти страны направилось в четыре раза больше туристов из России, чем прошлым летом.

Также россияне распробовали и туризм в Латинской Америке. Поток отдыхающих на Кубу увеличился в 16 раз по сравнению с прошлогодним сезоном, а в Венесуэлу – более чем в четыре раза.

Вместе с тем специалисты МегаФона отметили снижение интереса у российских туристов к летнему отдыху на островах. Доминикана и Мальдивы заинтересовали путешественников из России меньше, чем в 2022 году (на -15% и -8% соответственно).

Аналитика показала, что жители Санкт-Петербурга среди всех зарубежных направлений для отдыха чаще выбирали Турцию — по сравнению с прошлым годом турпоток в страну вырос на 31%. Также в пятерку стран-фаворитов у петербуржцев вошли Беларусь, Финляндия, Эстония и Абхазия.

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