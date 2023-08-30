Прививаем уверенность и самостоятельность: Как выбрать дополнительные занятия ребенку к началу учебного года

В последнее время помимо стандартных танцев, рисования и гимнастики набирает популярность новый тренд - детские занятия по кулинарии. Фото: Кулинарная школа «Дети на кухне».

Вот и наступил сентябрь, а вместе с ним и учебный год. В преддверии этой поры родители часто задаются вопросом: «На какие дополнительные занятия и секции определить ребенка, чтобы он развил свои таланты и получил новые навыки и знания?». В последнее время помимо стандартных танцев, рисования и гимнастики набирает популярность новый тренд - детские занятия по кулинарии.

ПОЛЕЗНОЕ ЗАНЯТИЕ

Зачем это ребенку? По целому ряду причин! Во-первых, готовка учит самостоятельности и прививает чувство уверенности не только на кухне, но и в жизни. После курсов родители уже не боятся оставить ребенка одного в окружении плиты, духовки и ножей. Во-вторых, это непаханное поле для творчества: придумывать свои комбинации блюд, экспериментировать и смешивать ингредиенты - такие упражнения в оригинальности дадут фору банальному рисованию или шитью. К тому же занятие кулинарией развивает мелкую моторику, что очень важно в юном возрасте и строго рекомендуется педиатрами.

Еще одной частой причиной, по которой родители отдают детей на кулинарные курсы - обеспокоенность плохим аппетитом или скудностью вкусовых предпочтений. Ничто так не влюбит в овощи, как готовка! К тому же, это редкий шанс отвлечь ребенка от гаджета и компьютера чем-то действительно интересным.

Обычно курс рассчитан на весь учебный год и учитывает даты каникул и праздничных выходных. Занятия проходят в группах по возрасту. Продолжительность урока составляет 2-2,5 часа. Вместе с преподавателями малыши приобретают новые навыки и знания, учатся свободно чувствовать себя на кухне, экспериментировать и гарантированно получать отличный результат, а также раскрывать свой творческий потенциал и не бояться действовать самостоятельно.

Например, в Петербурге подобные занятия проходят в «Севкабель Порту», где кулинарная школа «Дети на кухне» открывает набор на образовательный курс «Юный Шеф».

После курсов по готовке родители уже не боятся оставить ребенка одного в окружении плиты, духовки и ножей. Фото: Кулинарная школа «Дети на кухне».

ВСЕ КАК У ВЗРОСЛЫХ

На детских занятиях по готовке все как у взрослых. Сперва учат технике безопасности на кухне - без этого никого не подпустят к острым и горячим предметам. После этого шеф-повар объясняет теорию: как правильно выбирать продукты и сочетать их между собой, составлять список покупок и читать этикетки в магазине. Ребенок очень быстро впитывает эти знания и они остаются с ним на всю жизнь.

Наконец, наступает пора взяться за ножи, тарелки и кастрюли и начать творить настоящую магию. Под надзором профессиональных кулинаров юные поварята научатся готовить все виды овощей и по-настоящему их полюбят, познакомятся с молочными продуктами, освоят навыки работы с рыбой, морепродуктами и мясом не хуже, чем хозяйка со стажем, а также узнают секреты приготовления разных видов выпечки, десертов и хлеба.

На детских занятиях по готовке все как у взрослых. Фото: Кулинарная школа «Дети на кухне».

Мало просто приготовить вкусное блюдо - надо еще уметь его подать. Именно поэтому на занятиях ребят учат правилам сервировки и оформления блюд как в ресторане, чтобы сын или дочь могли приготовить любимой маме красивый ужин на день рождения или к 8 марта.

Ну и конечно, какая готовка без чистой кухни после? Важным уроком на курсах становится правило: закончил работу - убери за собой. В результате ребенок учится соблюдать чистоту не только на занятиях, но и у себя дома.