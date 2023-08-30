Телепортация документов и сделки онлайн: Как меняется работа нотариата

Член комиссии по делам молодежи Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Иван Соколов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Электронные технологии все глубже внедряются в нашу жизнь, делая ее удобной.Самый важный ресурс для современного человека - время, а цифровизация помогает его экономить.

- Мир меняется, информационный поток увеличивается и скорость жизни растет, поэтому и требования общества к современным юридическим институтам, и в том числе к нотариату, повышаются. Сегодня многие действия совершаются в цифровой форме и, конечно, нотариат не остается в стороне. Пожалуй, наиболее заметные изменения последних лет - это работа с электронными документами, автоматизация, появление онлайн-сервисов, проведение дистанционных сделок, - говорит член комиссии по делам молодежи Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, член редколлегии журнала «Петербургский нотариус» Иван Соколов.

Сегодня, например, практически любой документ можно передать в другой город или регион за считаные минуты. Для этого необходимо обратиться в удобную для себя нотариальную контору для изготовления электронного документа и удостоверения его равнозначности. Оборотоспособность электронного файла существенно выше, что позволяет передать его мгновенно. Такую возможность условно называют «нотариальная телепортация». К слову, в прошлом году граждане воспользовались этим действием около пяти миллионов раз.

Кроме того, современный нотариат позволяет совершать сделки дистанционно, когда стороны договора находятся в разных городах и каждый обращается к нотариусу в месте своего нахождения. Таким способом могут заключать любые договоры, в частности, по покупке/продаже недвижимости, брачные договоры, соглашения об алиментах.

Сегодня ряд нотариальных действий (там, где не требуется установление воли лица) совершается полностью в электронном формате: документы подаются электронно и выдаются в электронном формате через портал Федеральной нотариальной палаты.

К примеру, за обеспечением доказательств в сети Интернет или исполнительной надписью о взыскании задолженности можно обратиться онлайн. Для этого нужна электронно-цифровая подпись.

- Цифровизация нотариальной деятельности позволяет оперативно разрешать задачи, стоящие перед современным нотариатом, - добавляет Иван Соколов. - Она является неизменным помощником современного нотариуса.