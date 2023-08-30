«Очень неустойчивая погода»: Ливни и град могут прийти в Петербург и Ленобласть в конце августа

Ливни с грозами и градом могут накрыть Петербург и Ленобласть в конце лета. Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Петербурге и Ленобласти преподнесет сюрпризы в виде ливней и града в конце августа. Как рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, осадки ожидаются уже 30 августа. Так, в ближайшие часы на юго-западе области ожидаются кратковременные дожди с грозами. А в Петербург они придут после полудня.

- Очень неустойчивая погода в конце августа. Даже для краткосрочного прогнозирования она очень сложная. Несколько атмосферных фронтов пройдут через Ленобласть, пытаясь принести к нам нестандартную погоду в виде высоких температур, ливней с грозами и градом, - добавил синоптик.

31 августа в плане погоды выдастся особо напряженным, отметил Колесов. Температура воздуха в этот день может достигнуть +30 градусов. Но вместе с жарой придет множество кратковременных дождей, и даже ливни с грозами и градом. При этом ветер будет порывистым. Такая ситуация может наблюдаться по всей территории Ленобласти.

Напомним, что ранее Колесов передавал на 1 сентября тепло выше +20 градусов. Тогда предполагалось, что такая температура продержится в первой декаде месяца. Однако сейчас ситуация меняется с каждым днем. Поэтому пока нет уверенности, что такая погода действительно будет в начале осени.