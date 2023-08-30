В Кронштадте построят лицей на 550 мест с двумя бассейнами. Рендер: «ГК Алькор».

В 2024 году в Кронштадте откроется новый лицей на 550 мест. Объект входит в состав комплекса социальной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». Как планируется, здание лицея будет сдано не позднее III квартала 2024 года. Лицей будет передан на баланс администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга.

Проект по созданию лицея реализует девелопер «ГК Алькор». Это стратегический партнер проекта «Остров фортов», который осуществляет строительство ряда объектовжилой, социальной, коммерческой и рекреационной инфраструктуры на территории кластера. Общая площадь трехэтажного здания составит 14 179 кв. м. Лицей вместит 22 учебных класса, 8 из которых предусмотрены для учеников младшего звена и 14 – для среднего и старшего звена.

Кроме учебных классов, в лицее создадут библиотеку с читальным залом, столовую, актовый зал со сценой, мастерские для занятий кулинарией, шитьем, обработкой металла и дерева, а также кабинеты для изучения иностранных языков. На уровне третьего этажа запроектирован выход на крышу – преподаватели и лицеисты смогут проводить занятия на открытом воздухе и отдыхать после учебы на террасе.

Для занятий физкультурой в здании оборудуют два спортивных зала – большой площадью 30 на 18 метров и малый размером 9 на 18 метров, а также два плавательных бассейна – 25 на 11 метров и 6 на 10 метров.

На прилегающей территории появится площадь для проведения праздничных мероприятий и большая спортивная зона. Она объединит футбольное поле, беговые дорожки, уличные тренажеры и площадку для игры в баскетбол и волейбол. Также проектом предусмотрена временная стоянка для посадки и высадки учеников.

«Лицей — один из ключевых объектов социальной инфраструктуры кластера «Остров фортов». Он призван не только компенсировать существующий дефицит мест в средних учебных заведениях Кронштадта, но и подарить кронштадтским детям новый уровень комфорта и качества школьной среды, поэтому его проектированию уделялось особое внимание. Уверена, что школьники, которые уже в 2024 году сядут за парты в новом лицее, по достоинству оценят свое новое место учебы, и будут ходить на занятия с удовольствием», — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Проект нового учебного заведения поддерживает общую стилистическую концепцию «Острова фортов», где современная архитектура интегрирована в историко-культурный контекст Кронштадта. Поэтому здание лицея имеет функциональную Н-образную форму, а с фасадной части напоминает огромный корабль.

«Для нашей компании было важно обеспечить кронштадтцев комфортной средой – не только новым жильем, но и современными социальными объектами. Поэтому в первую очередь мы запустили работы по лицею. Это первое образовательное учреждение, которое мы реализовываем в рамках строительства жилых кварталов в «Острове фортов». Кроме того, в составе проекта будет два детских сада и кабинеты врачей общей практики», – отметил генеральный директор «ГК Алькор» Юрий Константинов.