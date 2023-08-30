В Петербурге появились экоскамьи из переработанных пластиковых крышек и пакетов. Фото: пресс-служба Сбербанка.

В Петербурге продолжают развивать экологическую повестку. Недавно в городе установили четыре новые экоскамейки из переработанного пластика. На изготовление ушло 100 килограммов пластиковых крышек и 10 тысяч полиэтиленовых пакетов. Одна из скамеек расположилась в Таврическом саду, еще три - во внутреннем дворе административного здания банка на улице Красного Текстильщика, 2.

Новые лавочки имеют бесконечный рециклинг, безопасны для окружающей среды, обладают антибактериальными свойствами и относятся к антивандальным по своей прочности - могут прослужить более 30 лет. В пересчете на древесину две такие скамейки - это одно спасенное взрослое дерево. Инициатива дать новую жизнь отходам принадлежала Сберу.

- Установка скамеек из переработанного пластика - это не только благоустройство города без нанесения вреда природе, - сказал заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Александр Павлов. - Это еще и популяризация экоповедения: люди видят результат и понимают: все, что они делают, не зря. Совместно с правительством Санкт-Петербурга мы планируем развивать этот проект: в следующем году в городе появится еще около десятка таких экоскамеек.

Банк не первый год развивает проекты по раздельному сбору вторсырья. Ежегодно его сотрудники собирают и сдают в переработку более 10 тонн пластика, 100 тонн макулатуры, 35 тонн металла и 120 тонн электронного оборудования.

Кроме этого, за последние три года в утилизацию сдали почти 2 тонны батареек и 1,7 тонны светодиодных ламп. Этой весной были дополнительно установлены специальные экотерминалы в 26 офисах банка в разных районах Санкт-Петербурга. В устройства можно сдавать энергосберегающие компактные светодиодные лампы, батарейки и малогабаритные аккумуляторы. Главная цель подобных инициатив - привлечь внимание не только сотрудников, но и населения к проблеме раздельного сбора опасных отходов.