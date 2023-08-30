Задачки на смекалку, знакомство с артистами и памятные призы: Отметьте День знаний с VOKZAL 1853

Отметьте День знаний веселой и увлекательной квест-игрой на территории фудмолла VOKZAL 1853. Фото: VOKZAL 1853.

Куда пойти после школьной линейки? Отметьте День знаний веселой и увлекательной квест-игрой на территории фудмолла VOKZAL 1853! 1, 2 и 3 сентября в пространстве ребят ждет шесть станций, задачки на смекалку, внимательность и любознательность, знакомство с артистами, море позитивных эмоций и памятные призы! Такое начало учебного года точно придется по вкусу как новоиспеченным, так и опытным школьникам и школьницам!

Участников квеста ждут 6 станций: «Мир искусства», «Мир механики», «Мир музыки», «Переменка», «Мир логики», «Мир спорта». Помимо игр, на каждой станции нужно будет ответить на вопрос от артиста, чтобы заполнить кроссворд и в конце получить приз.

На первом этаже фудмолла состоится кулинарный мастер-класс от корнера Lili. На втором этаже будет расположена зоны, где ребят научат шахматам, шашкам, настольному теннису и футболу и актерской игре в творческой школе от арт-лавки «Сетка».

Также 3 сентября около корнера TeaGo пройдут игры и активности от Hobby Games, где все участники смогут получить скидку -5%.

А на сладкое резиденты фудмолла подготовили специальные предложения для маленьких гостей: покажи дневник и получи комплимент при заказе.

До встречи на вокзале!

СПРАВКА

Адрес: Набережная Обводного канала 118 С.

Возрастные ограничения: 6-12 лет.

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